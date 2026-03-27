El posteo de Milei que desnudó el fracaso del Gobierno de Zdero: alcanzó el 8,2% en desocupación y superó la media nacional

Mientras el gobernador Leandro Zdero se alinea a las políticas liberales de Javier Milei, el informe del INDEC indica que Chaco figura entre los distritos con mayor desempleo a nivel nacional. Este mismo informe que circuló el presidente de la Nación, expuso a sus más fieles aliados a nivel nacional, y ubicó a la provincia el número más alto de la región del NEA.

Los números del INDEC confirmaron que en el Gran Resistencia el desempleo alcanzó al 8,2%, que no solo supera la media nacional del 7,5%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre. Con la canasta alimentaria rondando los $600.000, el empleo, incluso para quienes lo tienen, no garantiza salir de la pobreza.

A estos costos se suman servicios, transporte y otros gastos esenciales, que elevan el monto necesario para cubrir necesidades básicas por encima del millón de pesos, incluso sin contemplar alquiler ni actividades recreativas.

"Si agregamos todos los gastos, se habla de alrededor de $1.400.000 para cubrir lo mínimo", señaló Patricia Lezcano, referente de INDEC Chaco. En este escenario, numerosos hogares quedan por debajo del umbral de pobreza, ya que sus ingresos no logran acompañar la suba de precios ni compensar la falta de empleo.

De esta manera, la combinación de altos niveles de desocupación y el aumento sostenido del costo de vida configura un panorama social delicado en Chaco, con dificultades crecientes para amplios sectores de la población.

Por el ajuste, algunos de los conflictos de Zdero

En las últimas semanas, desde el bloque del Frente Chaqueño advirtieron sobre el colapso del sistema sanitario provincial y denunciaron que el ajuste y el desfinanciamiento aplicados por la gestión de Leandro Zdero dejaron a Hospital Dr. Julio Cecilio Perrando y el Hospital 4 de Junio Dr Ramón Carrillo desbordados ante una demanda que supera el millón de personas.

Asimismo, el ajuste continuó en enero con un fuerte impacto en los trabajadores del Ministerio de Producción, quienes denunciaron un recorte drástico tras la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP). Este adicional representaba hasta el 75% del salario total, por lo que la quita de Zdero dejó sueldos de bolsillo de apenas 600 a 700 mil pesos.

En febrero, la Policía del Chaco se declaró en estado de alerta ante una propuesta salarial considerada “insuficiente” por parte del Gobernador, consistente en un aumento del 8% en tres cuotas, que representa entre 15 mil y 20 mil pesos adicionales para salarios cercanos a los 720 mil pesos.

Asimismo, el titular de la Asociación Civil en Defensa de Familiares y Amigos de la fuerza, Jorge Duarte, denunció también que los efectivos deben recurrir a trabajos informales para subsistir, mientras enfrentan presiones internas y un fuerte desfinanciamiento de la obra social INSSSEP.

Finalmente, sindicatos docentes y organizaciones sociales convocaron a jornadas de protesta provincial contra el ajuste del gobierno de Zdero, que suspendió la cláusula gatillo y mantiene paritarias congeladas. El conflicto se profundizó tras proyectos que buscan eliminar licencias gremiales y modificar el estatuto docente. Bajo la consigna “Unidad de los trabajadores”, las movilizaciones exigieron la restitución de la cláusula gatillo, la defensa del sistema previsional del INSSSEP y el freno a los tarifazos, denunciando una pérdida salarial del 30% que empuja al sector educativo hacia la indigencia.

El ajuste de Milei golpea a Chaco

El sector turístico de Resistencia atraviesa una crisis terminal debido al efecto combinado de la recesión nacional impulsada por Javier Milei. Según Matías Rafart, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco, la desregulación de precios y la quita de subsidios dispararon los costos de alquileres y servicios públicos, mientras que la caída del poder adquisitivo desplomó el consumo, dejando la ocupación hotelera en un crítico 30%, muy por debajo del 50% necesario para cubrir gastos básicos.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció un escenario de “vaciamiento y crueldad” en la Dirección Nacional de Vialidad, con fuerte impacto en Chaco. La secretaria general, Graciela Aleñá, responsabilizó a la gestión nacional por la retención de fondos y la falta de propuestas paritarias, lo que derivó en salarios por debajo de la línea de pobreza, deudas de hasta cinco meses y medidas de fuerza ante la imposibilidad de cubrir gastos básicos en comisiones de servicio.