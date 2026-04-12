Pitbull la rompió en el Mundial de Brasil 2014.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y el tema de las canciones oficiales de este tipo de torneos es uno de los más debatidos a nivel global, antes, durante y después de la competición en sí. En la recopilación de ellos a lo largo de los años se encuentra de todo: desde el famoso ritmo de Italia 1990 con Diego Maradona de fondo hasta el brillo más cercano en el tiempo de Ricky Martin, Shakira y Pitbull, entre otros.

Por lo tanto, en la antesala al certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, aparecen los recuerdos de las fotos y los videos de los temas del pasado. Entre la edición de 1938 y la de 1950 no hubo Copas del Mundo por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El detalle no menor es que los temas oficiales comenzaron en Chile 1962. Si bien anteriormente también hubo ritmo dedicados a la máxima competencia de este deporte, los mismos no fueron reconocidos por ninguna entidad abocada a la organización de la misma. A la espera de Qatar 2022, aquí están, una por una, las canciones de los Mundiales de fútbol en la historia.

Una por una: todas las canciones de la historia de los Mundiales de fútbol.

Las canciones de los Mundiales de fútbol en la historia

Uruguay 1930 - Con el corazón dividido, de Carlos Gardel

Si bien hubo algunos candombes adaptados al fútbol que se hicieron populares en aquella época, lo cierto es que quien quedó en la memoria colectiva fue nada menos que Gardel. El cantante de tango, que aún se debate si nació en Argentina o en Uruguay, se acercó dos días antes de la final entre ambos países para entonarles precisamente el tema llamado Con el corazón dividido. La victoria en la definición en el Estadio Centenario de Montevideo quedó para los locales por 4-2.

Sin embargo, esa actitud fue nueva para uno de los grandes artistas rioplatenses de todos los tiempos: también lo había hecho para ambos equipos en París luego de la final de los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, donde los charrúas se impusieron por 2-1 y se llevaron la medalla de oro.

Los reportes de la época registran que, de esta forma, Gardel intentó calmar las aguas entre las delegaciones, que solían apostar por la pierna fuerte en los encuentros. El cantante tenía llegada a los futbolistas argentinos a través de su amistad con Pedro Ochoa, jugador de Racing, club por el que él simpatizaba. Conocido como El crack de la Afición, en 1928 Ochoa se retiró del Seleccionado blanquiceleste tras la participación en la ex Holanda.

Chile 1962 - El rock del Mundial, de Los Ramblers

En realidad, este tema nació simplemente como una iniciativa de la banda local para apoyar a La Roja en la antesala al certamen. Sin embargo, con el correr de los días, fue tomando semejante popularidad que acabó siendo aceptada por la organización como "la canción oficial". Fue compuesta por el director de dicha agrupación musical, Jorge Rojas, en 1961. E interpretada por Germán Casas.

Inglaterra 1966 - Where In This World We Are Going (Hacia dónde vamos en este mundo), de Lonnie Donegan

Si bien fue el primer ritmo de la historia en ser aceptado rápidamente por las entidades oficiales, lo cierto es que no gustó demasiado y quedó rápidamente en el olvido. La intención del mismo era reflexionar acerca de la actualidad de la época a nivel global, con las revoluciones comenzando en varias partes del planeta. La década trasgresora de 1970 estaba por empezar y ese era el espíritu del tema, pero no tuvo éxito en el país anfitrión.

México 1970 - Fútbol México 70, de Los Hermanos Zavala

Si bien el ritmo comenzaba a ser cada vez más rápido y divertido, tampoco quedó en la memoria de los futboleros en general. Lo que muchos cuestionaban era que se repetía demasiado la misma frase a lo largo de la canción y no tenía variantes.

Alemania Occidental 1974 - Fußball ist unser Leben (El fútbol es nuestra vida), de Jack White

Si bien fue compuesta, producida y cantada por White un año antes del inicio del torneo, alcanzó la popularidad una vez que lo entonaron los jugadores del Seleccionado local. Se lanzó en un álbum de doce canciones, junto con otras de un estilo más folclórico. También fue recordado cuando lo interpretó Maryla Rodowicz.

Argentina 1978 - El Mundial por Ennio Morricone

Aunque aquella edición se organizó en este país, el tema principal fue creado por el destacado artista italiano. Salvo al comienzo, cuando se puede escuchar el "Argentina, aquí el Mundial", el resto no tuvo letra, sino que simplemente fue interpretada por un coro del Teatro Colón, más algunos instrumentos de viento y sintetizadores.

España 1982 - El Mundial, de Plácido Domingo

Uno de los cantantes europeos más brillantes de todos los tiempos se encargó del tema de una de las ediciones más recordadas y polémicas también, que contó con el debut de Maradona. Se trató de un pasodoble típico de aquella tierra, acompañado por una orquesta habitual de las corridas de toros.

México 1986 - El mundo unido por un balón, de Juan Carlos Abara

La intención era llamar a la paz, la alegría y la unión en todo el mundo, aunque el ritmo algo infantil y la repetición en exceso de "México 86, donde se vive la emoción" hizo que muchos fanáticos la criticaran duramente. El hecho de que los futbolistas aztecas la entonaran en diversas ocasiones le dio un poco más de fuerza. Fue la primera en apuntar a la celebración global más allá de lo local.

Italia 1990 - Un'estate italiana, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini

Para muchos, Notti Magiche es la mejor de la historia. Compuesta por Giorgio Moroder, significa básicamente "un verano italiano" y convoca a disfrutar de la fiesta del fútbol y del juego limpio. El video de ambos cantantes, con las imágenes de la consagración de Maradona en la edición anterior, quedó en la memoria de muchos argentinos. Aún hoy se sigue cantando y es muy buscada en la previa de cada Copa del Mundo.

Estados Unidos 1994 - Gloryland (Tierra de gloria), de Daryl Hall y Sounds of Blackness

Fue parte de un álbum de 14 temas. Estuvo inspirado en los coros espirituales negros con mezclas de rock, soul y R&B, aunque no logró tener mayor trascendencia. Tal vez lo haya perjudicado que estuvo en el medio de dos de las canciones más recordadas de todos los tiempos.

Francia 1998 - La Copa de la vida, de Ricky Martin

Este tema del reconocido puertorriqueño quedó en la memoria de muchos como uno de los temas más alegres de la historia. Tan así fue que, durante ese año, llegó a liderar el ranking de los más escuchados en 30 países y, en la actualidad, se le sigue consultando al artista por ese material. El estribillo fue muy pegadizo y entretenido.

Corea del Sur y Japón 2002 - Boom!, de Anastacia y Anthem, de Vangelis

Fue la primera Copa del Mundo en tener dos temas oficiales. La artista estadounidense cantó uno escrito por Glen Ballard y su ritmo movedizo y pegadizo hizo que fuera uno de los más recordados. En cuanto al segundo, se trató de un himno puramente instrumental, aunque la música perdura en la memoria de muchos.

Alemania 2006 - Time of Our Lives (El tiempo de nuestras vidas), de II Divo y Toni Braxton

Fue presentada en sociedad durante la ceremonia de apertura en el Estadio Allianz Arena de Munich, aunque fue otro de los ritmos que pasó sin pena ni gloria. Es más: la gran mayoría recuerda la versión extraoficial de Shakira llamada Hips Don´t Lie-Bamboo (Las caderas no mienten).

Sudáfrica 2010 - Waka Waka (Esto es África), de Shakira

Uno de los más pegadizos, divertidos y curiosos de todos los tiempos. La destacada artista colombiana lo entonó fiel a su estilo: a puro movimiento de caderas, saltando, bailando, meneando y acompañada por muchas personas africanas en la gala oficial. Llegó a liderar el ranking en ese año en más de 50 países y marcó un hito, al haberse tratado del único certamen disputado en el denominado "continente postergado".

Brasil 2014 - We are one (Somos Uno), de Pitbull

Al reggatonero lo acompañaron Jennifer López y la brasileña Claudia Leitte. Si bien fue criticada por su escasez de ritmos latinos, con el correr de los días se hizo cada más popular porque resultó entretenido y movido. A pura samba y sonrisas, esta canción también es muy recordada.

Rusia 2018 - Live it up (Vive el momento), de Nicky Jam

El cantante de reggaetón contó con las destacadas presencias de Will Smith, el DJ Diplo y la kosovar Era Istrefi. Ya volcada decididamente a este ritmo tan popular en Latinoamérica, logró penetrar en los fanáticos en esta parte del planeta y alcanzar la popularidad deseada. Con muchas personas alrededor bailando, consiguió dar esa imagen tan anhelada de "la fiesta del fútbol mundial".

Qatar 2022 - Hayya Hayya (Better Together, mejor juntos), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha

La unión del reggae con el R&B fue presentada durante el sorteo de la fase de Grupos. De acuerdo con la publicación oficial de la FIFA, apunta a "unir las voces de América, África, Oriente Medio y el resto del mundo". Aunque al comienzo fue resistida, a medida que se acercó la fecha de inicio de la Copa fue tomando cada vez mayor notoriedad y quedó en la historia también.

Mundial 2026 - Lighter (Más ligero), de Carín León y Jelly Roll

Lighter (Más ligero) fue lanzada oficialmente por la FIFA el 20 de marzo de 2026, interpretada por el estadounidense Jelly Roll, el mexicano Carín León y producida por el canadiense Cirkut. Representa la unión de los tres países anfitriones y busca transmitir superación, lucha y un espíritu inclusivo para la Copa del Mundo de fútbol.