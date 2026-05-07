La estabilidad del gabinete de Javier Milei atraviesa su momento más delicado, y no precisamente por la oposición. Según reveló el periodista Jon Heguier durante El Pase con Roberto Navarro en El Destape AM 1070, el principal foco de conflicto reside en las aspiraciones personales de Patricia Bullrich. La actual senadora y ex ministra de Seguridad parece haber iniciado un camino propio con un objetivo claro: la Casa Rosada en 2027.

"En el Gobierno, el principal temor, no de ahora, de hace un rato largo... es que Patricia se corte sola y vaya a ser candidata a presidente en el 2027", aseveró el periodista. Este diagnóstico cobra fuerza en un contexto donde la imagen del Presidente Milei empieza a mostrar signos de desgaste en las encuestas.

De los 40 puntos de Milei a la oportunidad de Bullrich

El escenario político cambió drásticamente desde el inicio de la gestión. La hegemonía de Milei, que parecía imbatible, hoy es cuestionada incluso desde sus propios aliados. "Tenían miedo cuando Milei medía 40 puntos. Ahora que mide 20 o 25 puntos, es un temor raro porque a lo mejor no salva a Patricia", analizó Heguier.

La pregunta que circula en los pasillos de Balcarce 50 es si Bullrich está allí para sostener al Gobierno o para construir su propia plataforma de lanzamiento. "Hay que ver qué pasa con Bullrich, porque una cosa es salvar al Gobierno y otra cosa es ir sola, cortarse sola", sentenció el periodista. Según la información brindada, la senadora ya mantiene diálogos fluidos con Mauricio Macri, lo que sugiere un rearmado del "ala dura" que podría dejar a los libertarios en una posición de debilidad.

"Me aburre ocuparme de los baches": el deseo presidencial

Lo más impactante fue la revelación de las declaraciones que Bullrich realiza en la intimidad de su círculo político. La ex ministra no tendría interés en cargos intermedios o de gestión local, sino que apunta directamente a la máxima magistratura del país.

Heguier citó textualmente lo que la funcionaria comenta en privado: "Ella en privado dice: 'Me aburre ocuparme de los semáforos y los baches. Si lo tengo que hacer lo hago, si tengo que ser Jefa de Gobierno lo hago, pero yo quiero ser Presidenta de la Nación'". Esta frase sintetiza la mentalidad de una dirigente que considera que su "último tiro" político debe ser la presidencia.

El apoyo del establishment y un gabinete bajo tensión

Para concretar este plan, Bullrich cuenta con una red de contención que supera las fronteras de La Libertad Avanza. Según Heguier, la actual senadora ostenta un capital político que Milei todavía no logra consolidar de forma independiente: "Patricia Bullrich tiene el apoyo del establishment, de una gran parte del establishment argentino... tiene una parte del apoyo de Estados Unidos, tiene un apoyo de Macri, sigue teniendo el apoyo del PRO, tiene buena relación con los radicales", detalló el periodista.

Esta acumulación de poder genera una desconfianza creciente en el núcleo duro de Milei, compuesto por Karina Milei y Santiago Caputo. La tensión llegará a un punto crítico en las próximas horas. "Mañana hay una reunión de gabinete en la Casa Rosada: va a estar Milei, va a estar Karina, va a estar Adorni, va a estar Patricia Bullrich", adelantó Heguier, quien cerró con una frase que ilustra la expectativa por el choque de intereses: "Mañana vengo con pochoclos... lo que se viene mañana es la reunión más esperada".