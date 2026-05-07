El "impuesto invisible" de la IA: por qué renovar las computadoras será un 17% más caro

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de productividad para convertirse en un factor de presión inflacionaria en el mercado de hardware. Lo que comenzó como una carrera tecnológica entre gigantes de Silicon Valley está empezando a mostrar un efecto tangible y directo en el bolsillo de las organizaciones y los consumidores: el encarecimiento de los insumos clave y una crisis de disponibilidad que amenaza con extenderse durante los próximos dos años.

Según proyecciones recientes de la consultora Gartner, el mercado global de semiconductores superará los 1,3 trillones de dólares en 2026. Sin embargo, este crecimiento no es gratuito. La demanda de chips especializados para entrenar modelos de lenguaje y procesar datos masivos está absorbiendo la capacidad productiva de las principales fundiciones del mundo, desplazando la fabricación de componentes para dispositivos de uso cotidiano.

El costo de la innovación

El impacto en la cadena de suministros es profundo. Se estima que el aumento en los costos de componentes críticos podría elevar el precio de las computadoras personales en un 17% y el de los smartphones en un 13% en el corto plazo. No se trata solo de una percepción: memorias DRAM y sistemas de almacenamiento podrían registrar subas de hasta el 125% y 234% respectivamente.

Este escenario genera una paradoja para las empresas argentinas ya que en el momento en que más necesitan modernizarse para ser competitivas, el acceso al hardware se vuelve más restrictivo. “Hoy muchas compañías se encuentran en una encrucijada: necesitan más capacidad de cómputo, pero el acceso al hardware es cada vez más costoso y volátil”, explica Rafael Ibáñez, CEO del data center Skyonline. Para el directivo de la firma, que gestiona el 25% del market share de la banca privada local, el fenómeno es estructural. “La inteligencia artificial está absorbiendo gran parte de la producción global de chips, lo que genera presión sobre precios, disponibilidad y tiempos de entrega. Esto cambia completamente la planificación tecnológica de las organizaciones”, detalla Ibáñez.

Ante la incertidumbre de precios y la falta de stock, el modelo tradicional de comprar servidores y equipamiento propio (conocido como CAPEX) está mostrando sus límites. Para una pyme o una entidad financiera, adquirir hoy una flota de computadoras o renovar un centro de datos implica enfrentarse a presupuestos que pueden quedar obsoletos en cuestión de semanas debido a la volatilidad de los componentes.

En este contexto, el sector tecnológico observa un cambio de paradigma hacia el pago por uso o infraestructura como servicio (OPEX). “Lo que antes era una decisión de compra hoy es una decisión estratégica”, comenta Ibáñez. Según el ejecutivo, la clave para las empresas locales reside en la resiliencia operativa: “Las empresas necesitan desacoplar su crecimiento del acceso al hardware. Cuando depender de la adquisición de equipos se vuelve incierto, también lo hace la capacidad de escalar y sostener la operación”.

Para mitigar este "impuesto invisible" que la IA impone al hardware, ganan terreno soluciones como la nube privada o el Bare Metal (servidores físicos dedicados pero gestionados por terceros). Estas opciones permiten a las organizaciones contar con la potencia necesaria para procesar datos sin tener que lidiar con la gestión de importaciones, el mantenimiento o la obsolescencia de los equipos.

La rapidez de los avances tecnológicos exige una mayor capacidad de almacenamiento, pero la realidad económica obliga a una mayor eficiencia financiera. Al trasladar la complejidad del hardware a proveedores especializados, las empresas pueden ajustar sus costos a la demanda real del negocio.

Como concluye el CEO de Skyonline: “No se trata solo de acceder a infraestructura, sino de dejar de depender de un mercado que hoy es impredecible. Ese es el verdadero cambio de paradigma”. En un mundo donde los chips son el nuevo petróleo, la soberanía tecnológica de una empresa ya no se mide por cuántas máquinas posee, sino por qué tan rápido puede acceder a la potencia de cálculo sin quedar atrapada en la espiral de precios globales.