Hipódromo de Palermo, 150 años en el corazón de Buenos Aires: de la catedral del turf a un espacio para todos

El Hipódromo de Palermo celebra sus 150 años con una renovación de marca y una estrategia orientada a fortalecer su transformación en un espacio de entretenimiento integral, con propuestas y nuevas experiencias culturales ligadas a las curiosidades de su historia y de su patrimonio.

Bajo el lema “Hipódromo de Todos. Hipódromo Palermo”, el histórico predio mostró una nueva identidad visual y un plan de crecimiento que busca ampliarse más allá de la actividad hípica tradicional. El aniversario marca un punto de inflexión para uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, que apuesta a consolidarse como un entorno dinámico donde conviva el turf, la gastronomía, los eventos culturales y el deporte.

Los festejos comenzaron el 1° de mayo con una nueva edición del Gran Premio República, que reunió a más de 100 mil personas en el predio. La jornada incluyó carreras de primer nivel, shows, propuestas gastronómicas, juegos y actividades para toda la familia, en lo que fue el inicio de una agenda de celebraciones que continuará durante el 2026.

De la tradición hípica a un espacio abierto para todos

Desde su inauguración en 1876, el Hipódromo fue uno de los grandes escenarios sociales y deportivos de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, el predio fue ampliando su perfil hasta convertirse en un espacio de entretenimiento más diverso.

La transformación se profundizó a partir de la privatización y puesta en valor de 1992, que permitió recuperar parte de su patrimonio arquitectónico e impulsar nuevas propuestas. En los últimos años, el Hipódromo incorporó festivales, ferias, espacios gastronómicos y actividades al aire libre, ampliando su convocatoria a nuevos públicos.

“El Hipódromo nació como la catedral del turf y fue evolucionando junto con la ciudad de Buenos Aires. Hoy es mucho más que hípica: es un espacio de entretenimiento integral”, señaló el gerente general del predio Alberto D’Audia.

Proyectarse hacia el futuro

La nueva etapa del Hipódromo de Palermo estará enfocada en tres ejes: abrir el espacio como un parque urbano de entretenimiento, sumar propuestas innovadoras y mejorar la experiencia de los visitantes mediante una mayor integración entre lo físico y lo digital.

La intención es consolidar al predio como un punto de encuentro para vecinos y turistas, con actividades que funcionen durante todo el año y una oferta cada vez más amplia. “Nuestra visión es liderar el entretenimiento en la Ciudad con una propuesta más completa e integrada. Los 150 años nos impulsan a seguir evolucionando”, agregó D’Audia.