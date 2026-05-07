Qué pasará con los jugadores de Boca convocados al Mundial 2026 en la última fecha de grupos de la Libertadores

Qué pasará con los futbolistas de Boca convocados al Mundial: ¿se pierden la última fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores?

La derrota por 1 a 0 de Boca Juniors ante Barcelona en Ecuador el pasado martes despertó preocupación en el club argentino: tras la igualdad entre Universidad Católica y Cruzeiro, el 'Xeneize' quedó tercero con seis unidades en el Grupo D de la Copa Libertadores, y los últimos dos compromisos ante el cuadro brasileño y el chileno, respectivamente, serán fundamentales para definir la clasificación a los octavos de final.

En este contexto, una incógnita se erigió alrededor de los futbolistas que tienen chances de ser convocados al Mundial 2026, ya que el comienzo de la competición (11 de junio) está muy cerca de la disputa de la última fecha del certamen continental sudamericano. A pesar de que el cuadro que dirige Claudio Úbeda cuenta con varios jugadores que deberán ser cedidos a sus respectivas selecciones, todos ellos podrán estar disponibles en el encuentro ante el rival trasandino, fundamental en la búsqueda del pase a la siguiente fase. Este "beneficio" no se trata de una excepción hecha por CONMEBOL, sino de un inciso en un artículo del reglamento del Mundial que la FIFA incluyó para no perjudicar a los equipos en una instancia decisiva.

La excepción para la cesión obligatoria de jugadores, cuya fecha límite quedó establecida para el lunes 25 de mayo, aplicará para aquellos que "participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación y en el último día de partido de las fases de grupos de dichas competiciones". En esta situación, el nuevo día se aplaza hasta el sábado 30 de mayo.

Quiénes son los futbolistas de Boca que pueden ser convocados al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, varios futbolistas de Boca aparecen con posibilidades de integrar las listas de sus respectivas selecciones nacionales: el principal nombre es el de Leandro Paredes, quien regresó al club y sigue siendo una pieza importante para Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni. A pesar de que no se oficializó la lista, el ex Juventus y Roma está prácticamente asegurado entre los 26 de cara al campeonato.

Además, aparecen dos jugadores paraguayos que siguen en consideración de Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay: Adam Bareiro y Ángel Romero. En el caso del delantero con pasado en River y San Lorenzo, su buen presente en el 'Xeneize' lo posiciona con mayores posibilidades dentro de la consideración de Alfaro.

El delantero paraguayo atraviesa un gran primer semestre de 2026 y lucha por meterse en la lista de Paraguay para el Mundial.

Qué dice el artículo 25 acerca de la cesión de jugadores para el Mundial

Con la finalidad de que la cesión de jugadores para el Mundial de la FIFA 26 se produzca a tiempo, la FIFA reservará las fechas siguientes:

a) El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes.

b) Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación y en el último día de partido de las fases de grupos de dichas competiciones, hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA.

Cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Libertadores

El próximo partido del equipo de Claudio Úbeda recibirá a Cruzeiro de Brasil en La Bombonera el próximo martes 19 de mayo desde las 21.30 por la quinta fecha de la fase de grupos. El jueves 28 del mencionado mes cerrará su participación en dicha instancia cuando sea local ante Universidad Católica de Chile desde la misma hora buscando sellar su clasificación para seguir adelante en el certamen.

Los resultados que necesita Boca para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026