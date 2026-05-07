Jonatan Viale se burló de Javier Milei y lo humilló en vivo.

Los escándalos que rodean a Manuel Adorni, que incluyen una investigación en curso por parte de la Justicia (que a su vez saca a la luz más detalles), no solo perjudican la imagen del jefe de gabinete, sino también a la del propio presidente. Y es que Javier Milei, en reiteradas oportunidades, defendió a uno de sus funcionarios más cercanos a capa y espada. No solo se presentó durante la rendición de cuentas del ex vocero en la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, sino que llegó a llamar en vivo a LN+ para cruzar a Luis Majul y Esteban Trebucq por este tema.

Todo lo mencionado contribuyó a que haya cada vez más críticas contra su gestión: algunas planteadas desde la seriedad y, otras, desde el uso de otros métodos más amenos. Ejemplo de esto último es lo que se efectuó en el programa que Jonatan Viale conduce en TN, cuando durante varios minutos hicieron una pantomima con un muñeco 3D que personificaba al presidente, mientras de fondo alguien le ponía voz a la caricatura.

Javier Milei defendiendo a Adorni durante su comparencia ante la Cámara de Diputados.

La burla a Javier Milei en el programa de Jonatan Viale

En determinado momento, el "dibujo" expuso que "con escandalitos inflados de corrupción no me van a despeinar, o sea, digamos, sacamos a 15 millones de la pobreza". "Con tranquilidad, como dice usted", deslizó jocoso uno de los panelistas, a quien se sumó el propio Jonatan Viale: "Tranquilo presidente".

"Sí, estoy tranquilo. Burro, sumás la deuda de Adorni al monto de dinero gastado. O sea, no entendés ni siquiera lo básico. ¿No entienden que Adorni es especialista en crecimiento con y sin dinero?", disparó la figura animada, generando que todos en el estudio exploten en carcajadas. "No me cabe duda", aportó Viale respecto a lo del jefe de gabinete.