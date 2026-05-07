Valverde se peleó con Tchouaméni y terminó inconsciente: qué pasó en Real Madrid

En Real Madrid de España se viven horas de tensión después de la fuerte pelea que protagonizaron Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni después del entrenamiento matutino. Según aseguraron desde el medio RMC, tras un forcejeo y el intento fallido de sus compañeros para separarlos, el uruguayo "cayó al suelo, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento durante unos segundos". A su vez, añadieron que fue trasladado al hospital y Álvaro Arbeloa -DT Merengue- lo acompañó.

El dato no menor con respecto a esta cuestión es que el lamentable hecho tuvo lugar a pocos días del duelo ante el Barcelona. Por la fecha 35 de LaLiga, el conjunto "Culé" recibirá a "La Casa Blanca" en el Camp Nou y con un triunfo será campeón del certamen en condición de local ante su gente. De la vereda de enfrente están en crisis, no cosecharon títulos en lo que va del 2026 y quedaron lejos de lograrlo a nivel doméstico más allá de que se aseguraron presencia en la Champions League de la temporada venidera.

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El duelo entre el "Blaugrana" (88) y el "Merengue" (77) por la fecha 35 del torneo tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo desde las 16 en el Camp Nou con transmisión de DSports donde el dueño de casa buscará sumar de a tres para quedarse con el campeonato con tres jornadas todavía por delante. Incluso con un empate también lo logrará y al visitante sólo le servirá un triunfo. De hecho, si achica la distancia quedará a ocho unidades con nueve por jugarse e igualmente será difícil dar el batacazo porque dependerá de otros resultados.

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Cómo está el panorama en LaLiga de España

Mientras tanto, LaLiga también vive momentos de definición en otros sectores de la tabla como es la clasificación a las copas internacionales y el descenso. A los dos que están más arriba en el certamen se le sumó el Villarreal (68) para jugar la Champions y a la Real Sociedad que lo logró por ganar la Copa del Rey. El lugar restante lo definirán entre el Atlético de Madrid (63) y el Betis (53) -hoy iría a la Europa League-, ya que los dos tienen chances matemáticas hasta hoy. Más abajo (sexto) está el Celta de Vigo con 47 puntos que todavía no tiene su puesto asegurado para la Conference League porque lo siguen de atrás el Getafe (44), el Athletic Bilbao (44), el Osasuna (42) y el Rayo Vallecano (42).

Al mismo tiempo, del doceavo puesto al vigésimo cualquiera puede descender a la segunda categoría. El Real Oviedo (28) es el más complicado estando a 9 del Sevilla -hoy afuera del descenso- con 12 en juego. El Levante con 33 y el Alavés con 36 son quienes completarían los tres que bajarían de división. Más arriba aparecen el mencionado equipo "Andaluz" (37), el Girona (38), el Mallorca (38), el Elche (38), el Espanyol (39) y el Valencia (39).