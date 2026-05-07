Vélez vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Apertura

El Fortín y el Lobo definen la clasificación de Cuartos de Final, el domingo 10 de mayo. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el Fortín.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Gimnasia lo ganó por 2 a 0.

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El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Los resultados de Vélez en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Instituto 0 vs Vélez 1 (22 de enero)

: Instituto 0 vs Vélez 1 (22 de enero) Fase de Grupos : Vélez 2 vs Talleres 1 (27 de enero)

: Vélez 2 vs Talleres 1 (27 de enero) Fase de Grupos : Independiente 1 vs Vélez 1 (31 de enero)

: Independiente 1 vs Vélez 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Vélez 2 vs Boca Juniors 1 (8 de febrero)

: Vélez 2 vs Boca Juniors 1 (8 de febrero) Fase de Grupos : Defensa y Justicia 1 vs Vélez 1 (13 de febrero)

: Defensa y Justicia 1 vs Vélez 1 (13 de febrero) Fase de Grupos : Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)

: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero) Fase de Grupos : Vélez 0 vs Dep. Riestra 0 (25 de febrero)

: Vélez 0 vs Dep. Riestra 0 (25 de febrero) Fase de Grupos : Estudiantes 0 vs Vélez 1 (2 de marzo)

: Estudiantes 0 vs Vélez 1 (2 de marzo) Fase de Grupos : Tigre 1 vs Vélez 1 (10 de marzo)

: Tigre 1 vs Vélez 1 (10 de marzo) Fase de Grupos : Platense 0 vs Vélez 2 (14 de marzo)

: Platense 0 vs Vélez 2 (14 de marzo) Fase de Grupos : Vélez 0 vs Lanús 1 (21 de marzo)

: Vélez 0 vs Lanús 1 (21 de marzo) Fase de Grupos : Gimnasia (Mendoza) 3 vs Vélez 2 (3 de abril)

: Gimnasia (Mendoza) 3 vs Vélez 2 (3 de abril) Fase de Grupos : Vélez 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (13 de abril)

: Vélez 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (13 de abril) Fase de Grupos : San Lorenzo 0 vs Vélez 0 (20 de abril)

: San Lorenzo 0 vs Vélez 0 (20 de abril) Fase de Grupos : Vélez 2 vs Unión 2 (27 de abril)

: Vélez 2 vs Unión 2 (27 de abril) Fase de Grupos: Vélez 1 vs Newell`s 1 (4 de mayo)

Los resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Gimnasia 2 vs Racing Club 1 (24 de enero)

: Gimnasia 2 vs Racing Club 1 (24 de enero) Fase de Grupos : River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)

: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero) Fase de Grupos : Gimnasia 3 vs Aldosivi 1 (2 de febrero)

: Gimnasia 3 vs Aldosivi 1 (2 de febrero) Fase de Grupos : Barracas Central 2 vs Gimnasia 0 (9 de febrero)

: Barracas Central 2 vs Gimnasia 0 (9 de febrero) Fase de Grupos : Gimnasia 0 vs Estudiantes 0 (15 de febrero)

: Gimnasia 0 vs Estudiantes 0 (15 de febrero) Fase de Grupos : Gimnasia (Mendoza) 0 vs Gimnasia 1 (20 de febrero)

: Gimnasia (Mendoza) 0 vs Gimnasia 1 (20 de febrero) Fase de Grupos : Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero)

: Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero) Fase de Grupos : Tigre 2 vs Gimnasia 2 (1 de marzo)

: Tigre 2 vs Gimnasia 2 (1 de marzo) Fase de Grupos : Banfield 1 vs Gimnasia 2 (11 de marzo)

: Banfield 1 vs Gimnasia 2 (11 de marzo) Fase de Grupos : Gimnasia 2 vs Independiente Riv. (M) 3 (15 de marzo)

: Gimnasia 2 vs Independiente Riv. (M) 3 (15 de marzo) Fase de Grupos : Atlético Tucumán 1 vs Gimnasia 0 (20 de marzo)

: Atlético Tucumán 1 vs Gimnasia 0 (20 de marzo) Fase de Grupos : Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril)

: Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril) Fase de Grupos : Sarmiento 1 vs Gimnasia 2 (13 de abril)

: Sarmiento 1 vs Gimnasia 2 (13 de abril) Fase de Grupos : Gimnasia 1 vs Estudiantes (RC) 0 (18 de abril)

: Gimnasia 1 vs Estudiantes (RC) 0 (18 de abril) Fase de Grupos : Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)

: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril) Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo)

Horario Vélez y Gimnasia, según país