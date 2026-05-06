Ataque aéreo israelí mata a coronel de la policía de Gaza, dicen médicos

Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra un puesto policial en la ciudad de Gaza

​Un ataque aéreo israelí acabó con la vida de un alto cargo del Ministerio del Interior ‌dirigido por Hamás en ‌la Franja de Gaza, informaron el miércoles fuentes sanitarias y de Hamás.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí mató a Naseem al-Kalazani, coronel de la policía controlada por Hamás, al alcanzar su vehículo cerca de la zona de Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, ​en el sur ⁠del enclave.

El ataque dejó al menos otras 17 personas ‌heridas, añadieron.

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Kalazani dirigía la fuerza antinarcóticos en Jan ⁠Yunis, según fuentes de Hamás.

Reuters ⁠informó antes que Israel había intensificado sus ataques contra la fuerza policial de Gaza dirigida por Hamás, que el grupo ⁠militante ha usado para reforzar su dominio en ​las zonas que controla en la ‌Franja.

Más tarde, el miércoles, otro ‌ataque aéreo israelí mató al menos a tres palestinos ⁠cerca del barrio de Al-Zeitoun, en la ciudad de Gaza, informaron responsables sanitarios del Hospital Al-Ahli del territorio, lo que elevó el número de muertos del día ​a al ‌menos cuatro.

El Ejército israelí confirmó que había llevado a cabo un ataque en Al-Mawasi, afirmando que tenía como objetivo a un miembro de Hamás. No respondió de inmediato a la solicitud de ⁠comentarios sobre el ataque en Al-Zeitoun.

La violencia en Gaza ha persistido a pesar del alto el fuego de octubre de 2025, con Israel llevando a cabo ataques casi diarios contra los palestinos. Israel y Hamás se han culpado mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

Al menos 830 palestinos han ‌perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego, según los servicios médicos locales, mientras que Israel afirma que los militantes han matado a cuatro de sus soldados durante el mismo periodo.

Israel dice que ‌sus ataques tienen como objetivo frustrar los intentos de Hamás y otros militantes palestinos de llevar a cabo ataques contra ‌sus fuerzas.

Más de ⁠72.500 palestinos han perdido la vida desde que comenzó la guerra de Gaza en octubre ​de 2023, la mayoría de ellos civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Con información de Reuters