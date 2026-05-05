Pampita se separó de Martín Pepa.

La relación de Pampita y Martín Pepa venía atravesando rumores sobre separación y crisis en la pareja. Un vínculo mediático que causó revuelo en redes sociales y que generó varias versiones acerca del desgaste del dúo.

A pesar de todos estos rumores, los protagonistas no habían salido a confirmar las noticias. Sin embargo, en el programa de SQP, la conductora Yanina Latorre aseguró que Pampita está pasando por un momento de tristeza y que está muy afectada por lo sucedido: "Estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", afirmó la conductora.

Luego, en el programa empezaron las especulaciones y Yanina no dudo en dejar en claro que no sabe sí la separación fue por causa de una infidelidad, una mentira o alguna omisión de algún dato. Con esto, dejó la libre interpretación para el espectador.

Pampita reaccionó a la exposición de su ruptura

La conductora, Yanina Latorre, dejó en claro que Pampita estaba enojada luego de enterarse que se filtró la información íntima de la pareja. Además, estaba con duda respecto a quién podría haber sido el que filtró esos datos: “Se enteró de lo que conté y estaba enojada tratando de averiguar quién me lo había dicho", reveló la conductora. Luego, agregó qué posiblemente se trate de algún error cometido por parte de Martín Pepa ya que en la charla íntima, la ex modelo expresó que estaba muy triste: “Algo le hizo él. Se mandó alguna”, reveló Latorre.

Sí bien la noticia tuvo un fuerte impacto en lo mediático, la pareja solía ser de perfil bajo. Comenzaron su relación a fines del 2024 y según lo que se comenta en el ambiente de la farándula, atravesaron una crisis en el 2025. A pesar de la tristeza de Pampita, la modelo se encuentra viajando por Miami y New York, tratando de sanar penas acompañada de sus amigos y vínculos cercanos.