Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, se recupera de una neumonía

FOTO DE ARCHIVO: Rudolph Giuliani, exabogado de Donald Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, sale del tribunal federal de Estados Unidos en Manhattan.

El ​exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se recuperaba el lunes de una neumonía ‌y permanecía hospitalizado en ‌estado crítico pero estable, según su portavoz.

Giuliani, de 81 años, saltó a la fama mundial en 2001 al liderar la recuperación de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre contra las torres del World ​Trade Center, lo ⁠que, según su portavoz, le provocó una ‌enfermedad de las vías respiratorias.

"Esta afección ⁠complica cualquier enfermedad respiratoria, ⁠y el virus sobrepasó rápidamente a su organismo, lo que requirió ventilación mecánica para mantener un ⁠nivel adecuado de oxígeno y estabilizar ​su estado", dijo el portavoz Ted ‌Goodman en una publicación ‌en X.

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Giuliani ya respiraba por sí mismo, ⁠agregó.

El líder político fue hospitalizado el domingo en el Good Samaritan Medical Center de West Palm Beach, donde reside, según una ​persona familiarizada ‌con el asunto y el Palm Beach Post.

El posterior intento fallido de Giuliani de revocar la derrota electoral del presidente Donald Trump en 2020 empañó ⁠su imagen como "el alcalde de Estados Unidos", ganada por su respuesta en 2001 al ataque de Al Qaeda.

La campaña de 2020 dio lugar a cargos penales contra Giuliani en dos estados y a una demanda por difamación presentada por trabajadores ‌electorales. Giuliani ha negado haber cometido ningún delito en los casos penales.

El actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata, deseó el lunes a Giuliani una pronta recuperación.

"Ha sido una ‌figura clave en la política y la vida pública de nuestra ciudad durante tantos años. Y sé ‌que muchos ⁠neoyorquinos están preocupados por las noticias de que se encuentra en estado ​crítico", dijo Mamdani.

Con información de Reuters