¿El mejor empleo? Fox Sports busca al "espectador en jefe" del Mundial con sueldo de 50.000 dólares

Imagen de archivo de un balón de fútbol inflable "Trionda", la pelota oficial del Mundial, exhibido durante una conferencia de prensa en Nueva York, EEUU.

​Olvídate del prestigio que conlleva tener un despacho grande y con un ‌ventanal: el ‌mejor trabajo de Estados Unidos este verano boreal será ver los 104 partidos del Mundial por un sueldo de 50.000 dólares.

Fox Sports se ha asociado con la web de empleo ​Indeed para encontrar ⁠un "espectador jefe del Mundial" -lo que ‌las empresas denominan el mejor ⁠trabajo estival del mercado-. ⁠Quien se quede con la vacante tendrá que ver todos los partidos desde ⁠el interior de un cubo de ​cristal construido a medida ‌en pleno Times Square ‌de Nueva York.

El aficionado elegido deberá ⁠ver cada minuto de los partidos en Fox One, la plataforma oficial de streaming del Mundial, al ​tiempo ‌que creará y compartirá contenido en redes sociales.

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"Será el mejor trabajo de verano del mercado, pero solo para un aficionado apasionado ⁠que esté a la altura de esta tarea única en la vida", afirmaron las empresas en un comunicado de prensa.

Los aficionados pueden presentar su candidatura a través de Indeed y el ganador se ‌dará a conocer el 6 de junio durante la transmisión de Fox del partido de la Major League Baseball entre los Boston Red Sox y los ‌New York Yankees.

La mayor Copa del Mundo de la historia, que este año ‌contará con ⁠48 equipos, se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México ​del 11 de junio al 19 de julio.

Con información de Reuters