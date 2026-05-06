Piqué, propietario del Andorra, suspendido seis partidos por amenazas contra los árbitros

Foto de archivo de Gerard Piqué en una conferencia de prensa en Sao Paulo

​El exdefensa del Barcelona Gerard Piqué, propietario del FC ‌Andorra, fue ‌sancionado el miércoles por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la prohibición de asistir a los próximos seis partidos del club de Segunda ​División tras ⁠un arrebato contra los árbitros ‌la semana pasada.

La RFEF ⁠indicó en un ⁠comunicado que Piqué también ha sido sancionado con dos meses de ⁠inhabilitación para ejercer cualquier ​actividad futbolística oficial.

Tras la ‌derrota 1-0 del ‌Andorra en casa ante el ⁠Albacete el viernes, el árbitro Alonso de Ena Wolf señaló en su informe ​que ‌Piqué gritó a los árbitros de forma amenazante, informaron los medios españoles.

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Otros directivos del club también se ⁠vieron implicados en el incidente, entre ellos el presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, y el director deportivo, Jaume Nogues.

Vilaseca ha sido sancionado con cuatro meses de inhabilitación. ‌Nogues, al igual que Piqué, recibió una suspensión de seis partidos y una inhabilitación de dos meses.

La Comisión Disciplinaria de ‌la RFEF también ordenó al Andorra cerrar su palco presidencial y ‌las zonas ⁠VIP durante dos partidos, y multó al club ​con 1.500 euros (1.762 dólares).

Con información de Reuters