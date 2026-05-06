Piqué, propietario del Andorra, suspendido seis partidos por amenazas contra los árbitros

El exdefensa del Barcelona Gerard Piqué, propietario del FC Andorra, fue sancionado el miércoles por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la prohibición de asistir a los próximos seis partidos del club de Segunda División tras un arrebato contra los árbitros la semana pasada.
La RFEF indicó en un comunicado que Piqué también ha sido sancionado con dos meses de inhabilitación para ejercer cualquier actividad futbolística oficial.
Tras la derrota 1-0 del Andorra en casa ante el Albacete el viernes, el árbitro Alonso de Ena Wolf señaló en su informe que Piqué gritó a los árbitros de forma amenazante, informaron los medios españoles.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Otros directivos del club también se vieron implicados en el incidente, entre ellos el presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, y el director deportivo, Jaume Nogues.
Vilaseca ha sido sancionado con cuatro meses de inhabilitación. Nogues, al igual que Piqué, recibió una suspensión de seis partidos y una inhabilitación de dos meses.
La Comisión Disciplinaria de la RFEF también ordenó al Andorra cerrar su palco presidencial y las zonas VIP durante dos partidos, y multó al club con 1.500 euros (1.762 dólares).
Con información de Reuters