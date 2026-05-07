Una investigación reciente reveló que Doggerland, la Atlántida europea, albergó densos bosques templados de arboles como robles, olmos y avellanos de hace más de 16.000 años. El territorio se encuentra sumergido bajo el Mar del Norte y allí solían vivir manadas de mamuts y de renos, y luego los humanos establecieron poblados, cazaban y pescaban.

El hallazgo publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) detalló que esta antigua región fue un refugio para la vida y posibilitó el desarrollo de plantas y animales, y posiblemente también de seres humanos, muchos milenios antes de que desapareciera bajo el agua.

La investigación de la Universidad de Warwick analizó el ADN sedimentario antiguo sobre 252 muestras extraídas de 41 núcleos marinos a lo largo del antiguo río Southern que demostraron que las especies arbóreas habían prosperado miles de años antes en comparación al territorio británico.

Según citó el sitio Science Daily, al descubrimiento se sumó el rastreo genético a partir del cual se detectó la presencia de Pterocarya, una planta familiar del nogal, cuya presencia se creía extinguida desde hace 400.000 años en el noroeste de Europa,

Los bosques de Doggerland

Al final del último periodo glacial una parte de las áreas del enclave habían soportado catástrofes naturales de gran magnitud. El equipo, liderado por el profesor Robin Allaby, explicó que en ciertas regiones hubo resistencia a eventos como el tsunami de Storegga, de hace unos 8150 años.

Esta reconstrucción ecológica aporta nuevos datos sobre la cronología de la población vegetal y las condiciones ambientales en el enclave sumergido. Allaby precisó que “al analizar el sedaADN del sur de Doggerland a una escala sin precedentes, reconstruimos el entorno de esta tierra perdida desde el fin de la última Edad de Hielo hasta la formación total del mar del Norte”

"Encontramos árboles presentes miles de años antes de lo previsto, además de pruebas de que el mar del Norte se formó más tarde de lo que se pensaba”, sostuvo el profesor.

El rol de Doggerland en la prehistoria

Por otro lado, Vincent Gaffney, de la Universidad de Bradford y coautor del estudio, planteó que el descubrimiento permite considerar a Doggerland desde otro punto de vista.

“Durante muchos años, Doggerland se describía como un puente terrestre importante solo como ruta para el asentamiento prehistórico de las islas británicas. Hoy entendemos que fue un centro de poblamiento humano temprano“, planteó Gaffney.

En cuanto a la situación ambiental, explicó que "la presencia de esta masa terrestre pudo haber servido de refugio tanto para plantas como para animales, además de actuar como eje central en la formación de las comunidades prehistóricas del norte de Europa a lo largo de milenios”.

El territorio también ofrecía recursos fundamentales como la abundancia de fauna y de riqueza boscosa, incluso destaca la presencia de jabalíes. Los sedimentos marinos y los datos genéticos comprobaron que en Doggerland mantuvo un ecosistema activo mucho antes de la última inundación.