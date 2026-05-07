PAMI y medicamentos gratis: estos son los que tienen cobertura 100% para jubilados en mayo 2026

El Programa de Medicamentos del PAMI es uno de los pilares de la obra social de los jubilados y pensionados. Con una gestión que busca optimizar recursos sin perder de vista la salud de los afiliados, la cobertura farmacéutica se organiza en tres niveles: medicamentos con descuento, cobertura total para patologías específicas y un subsidio social para casos de vulnerabilidad económica.

El programa sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre uso racional de medicamentos, aplicando límites terapéuticos para evitar el consumo excesivo.

Qué medicamentos tienen cobertura del 100% en mayo del 2026

El PAMI garantiza la cobertura total de los siguientes tratamientos, tal como lo establece la legislación vigente:

Diabetes

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

Hemofilia

VIH y Hepatitis B y C

Tratamientos para trasplantes

Trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Osteoartritis

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo



Descuentos para otras patologías

Además de la cobertura total para los medicamentos y tratamientos mencionados previamente, el PAMI ofrece:

Entre 50% y 80% de descuento para medicamentos de patologías crónicas y agudas.

40% de descuento para medicamentos de uso eventual (por ejemplo, un antibiótico para una infección puntual).



Cómo acceder a los medicamentos

El procedimiento es sencillo:

El médico de cabecera envía la receta electrónica a la farmacia. El afiliado retira sus medicamentos presentando el DNI y la credencial PAMI. Si el afiliado no puede acercarse, un familiar o persona de confianza puede hacerlo con la misma documentación.

Para medicamentos no incluidos en la cobertura estándar, se puede gestionar el pedido a través de la web de PAMI o en una agencia.

Subsidio social: cobertura del 100% para quienes no pueden pagar

El PAMI cuenta con un subsidio por razones sociales que cubre el 100% del costo de los medicamentos para afiliados que acrediten no poder afrontar el tratamiento de enfermedades crónicas o agudas.

¿Cómo solicitarlo?

El trámite se puede hacer online o en una agencia PAMI, según la cantidad de medicamentos que necesite el afiliado:

Hasta 4 medicamentos : solicitud online con validación automática.

Hasta 6 medicamentos : la solicitud es evaluada por la Unidad de Gestión Local (UGL).

Más de 6 medicamentos: requiere evaluación de la UGL y del Nivel Central (por polimedicación).

En todos los casos, un familiar o persona de confianza puede realizar el trámite y retirar los medicamentos presentando la documentación correspondiente.

El subsidio social es esencial para quienes, por su condición económica, no pueden sostener el costo de sus tratamientos.

PAMI ajustó la cobertura de medicamentos: cuáles quedaron afuera y por qué

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó la reducción de medicamentos gratuitos en criterios técnicos y no solo económicos. Según explicó en el Congreso, la decisión se basó en disposiciones de la ANMAT que modificaron la condición de expendio de algunos principios activos y en un Programa de Uso Racional de Medicamentos que excluyó aquellos fármacos sin evidencia médica suficiente para demostrar beneficios clínicos significativos o de uso local y eventual.

El PAMI aseguró que los recortes no afectan a tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes (como hipertensión, diabetes o EPOC) y que la cobertura total se mantiene para oncología, tratamientos especiales, diabetes y afiliados en situación de vulnerabilidad social.