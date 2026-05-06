La crisis supera al diálogo: Catamarca ya perdió más de $31 mil millones por la caída de coparticipación

Catamarca acumula una pérdida real de más de $31.500 millones en lo que va de 2026 como consecuencia de la caída en la recaudación nacional y el menor envío de fondos coparticipables, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El deterioro económico y la retracción del consumo comenzaron a impactar de lleno sobre las finanzas provinciales, a pesar del alineamiento del gobernador Raúl Jalil con Javier Milei.

El informe detalla que durante el primer cuatrimestre del año Catamarca registró una caída real acumulada del 5,1% en los recursos automáticos enviados por Nación. En términos concretos, la provincia perdió $31.545 millones ajustados por inflación en comparación con el mismo período de 2025.

El problema se origina principalmente en la baja de la recaudación de impuestos nacionales vinculados al consumo y a la actividad económica. En abril, por ejemplo, las transferencias automáticas a provincias y CABA mostraron una caída real interanual del 3,2%, pese a que nominalmente los envíos fueron mayores que el año anterior.

Otra parte del estudio informó que el Gobierno nacional giró en abril un total de $5,584 billones al conjunto de provincias, frente a los $4,362 billones enviados en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el efecto de la inflación terminó licuando esos recursos. Entre los factores que explican la caída aparecen el retroceso en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que sufrió una baja real del 11,3%, y del IVA, con un descenso del 1,4%. Ambos tributos son claves para el esquema de coparticipación federal.

En el caso de Catamarca, la caída mensual de abril fue del 2,8%, levemente por debajo del promedio nacional. Aunque el impacto fue menor que en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, los números reflejan igualmente un deterioro sostenido de los ingresos. El informe también muestra que la tendencia negativa ya se consolidó en el tiempo. Según el Iaraf, abril fue el cuarto mes consecutivo con caída real en el acumulado de los últimos doce meses, con una variación negativa del 4,1%.

En la comparación regional, Catamarca quedó por debajo de provincias como La Rioja, que acumuló una caída del 6,4%, aunque por encima de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. El escenario genera preocupación porque la caída de recursos limita la capacidad financiera de las provincias para sostener servicios, salarios y políticas públicas. Además, expone la fuerte dependencia de las economías provinciales respecto de la evolución de la actividad económica nacional.

El alineamiento de Jalil con Milei

Durante diciembre, el gobierno de Javier Milei logró avanzar con el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 gracias al respaldo de diputados alineados con gobernadores aliados, entre ellos Raúl Jalil. El apoyo del mandatario catamarqueño resultó clave para que La Libertad Avanza pudiera impulsar un proyecto que incluye la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normas aprobadas por el Congreso tras fuertes movilizaciones sociales y luego vetadas por el Ejecutivo nacional.

El oficialismo consiguió 28 firmas para el dictamen, incluyendo el acompañamiento de legisladores vinculados a Jalil. Entre esas adhesiones se destacó la del espacio Elijo Catamarca, conformado por diputados que rompieron con el bloque peronista y terminaron alineándose con la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional.

Aunque varias de las firmas fueron en disidencia, permitieron habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto y garantizar el avance legislativo del oficialismo. El apoyo de estos sectores volvió a exponer la cercanía política entre la Casa Rosada y algunos gobernadores peronistas que, pese al impacto del ajuste sobre sus provincias, continúan acompañando iniciativas centrales del Ejecutivo libertario.

El proyecto impulsado por Milei profundiza el esquema de ajuste fiscal y busca eliminar herramientas aprobadas por el Congreso para sostener áreas sensibles. En el artículo 75 del dictamen se establece la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, medidas que generaron fuertes críticas desde la oposición y distintos sectores sociales.

En paralelo, desde sectores opositores señalaron que el respaldo de Jalil no fue gratuito. Según trascendió, el Gobierno nacional habilitó mayores envíos de coparticipación hacia provincias aliadas como Catamarca y Tucumán para garantizar apoyo político en el Congreso, en momentos donde las provincias enfrentan una fuerte caída de recursos.

La relación entre Jalil y la administración libertaria ya había mostrado señales de acercamiento en los últimos meses. El gobernador mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y fue determinante en movimientos parlamentarios que fortalecieron a La Libertad Avanza en Diputados. Tras la ruptura del bloque peronista catamarqueño y la conformación de Elijo Catamarca, el oficialismo logró consolidarse como primera minoría en la Cámara baja.