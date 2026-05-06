Dónde comer comida vietnamita en formato urbano y accesible en Buenos Aires: así es Saigón

La ciudad de Buenos Aires tiene una amplia oferta gastronómica, pero solo algunos espacios ofrecen comida vietnamita de calidad. Entre ellos se destaca Saigón Noodle Bar, un restaurante que busca replicar los sabores más representativos de Vietnam con recetas tradicionales y accesibles.

Así es Saigón: el restaurante de comida vietnamita que se destaca en la ciudad de Buenos Aires

El espacio, creado por el empresario Matías McLurg, busca replicar los sabores más representativos de Vietnam, pero con una estética informal propia del street food vietnamita: cuenta con cocina a la vista y la posibilidad de ver el armado de platos.

Saigón Noodle Bar ofrece platos tradicionales de Vietnam con cocina a la vista

El primer local abrió en 2016 en San Telmo y luego se sumaron sedes en Retiro y Palermo, todas con una estética urbana y relajada. La carta abarca entradas, sopas, arroces, fideos salteados y curries, con ingredientes frescos y elaboraciones propias que buscan mantener la identidad de esta gastronomía.

Incluso, Saigón ofrece cervezas artesanales, kombuchas, limonadas, tés fríos y cafés vietnamitas como el Ca Phe Den, Ca Phe Dua y Ca Phe Sua Da, para completar la experiencia con sabores típicos del sudeste asiático. El objetivo está en ofrecer sabor y variedad de platos a precios accesibles.

Cómo es el menú de Saigón: el detalle de la carta

Entre las entradas se destacan los spring rolls con langostinos, fideos de arroz, panceta, lechuga y hierbas, acompañados con salsa de maní y Nuoc Cham, y los nems fritos de cerdo con zanahoria, cebolla y fideos de poroto. También hay versiones vegetarianas con tofu, hongos y vegetales frescos, que amplían la propuesta para distintos perfiles.

En los principales, el Bo Luc Lac es uno de los más pedidos, elaborado con ojo de bife marinado y salteado, huevo frito, tomates cherry y pepino. A esto se suman las sopas pho, como la Pho Bo y la Pho Ga, con caldos cocidos durante horas, fideos de arroz y distintos cortes de carne o pollo, servidos con brotes, lima y hierbas.

Uno de los platos destacados es el Bo Luc Lac

La oferta vegetariana y vegana tiene un desarrollo propio dentro de la carta, con opciones como los spring rolls de tofu, los nems de hongos, la ensalada Thuy con vegetales frescos, el Bun Chay con tofu marinado y fideos de arroz, el curry amarillo con leche de coco y los fideos chay xao con tofu y hongos salteados.

Para el cierre, se ofrecen postres como el Ca Phe Trung, con gelatina de café, leche y sabayón, o el Chuoi Nuong, con banana asada, arroz glutinoso y leche de coco.