Saigon Noodle Bar ofrece un menú ejecutivo muy económico.

Los concurrentes de varios barrios porteños como Palermo, Retiro y San Telmo pueden disfrutar en sus mediodías de un menú ejectuvo a un precio muy económico en una conocida cadena de bares. Se trata de Saigón Noodle Bar, una opción que tiene un almuerzo por menos de 15 mil pesos, un monto muy accesible para el actual contexto.

En línea con su espíritu de acercar la auténtica comida callejera vietnamita a los paladares locales, Saigón Noodle Bar invita a disfrutar de su menú ejecutivo de mediodía, disponible de lunes a viernes en todos sus locales. La propuesta se presenta en dos formatos: plato principal con bebida por $14000 o entrada, principal y bebida por $16000. "Cabe resaltar que cada dos semanas el menú se renueva con platos que reflejan la frescura y el carácter de la gastronomía vietnamita", reza el comunicado oficial del bar.

Como entradas, los comensales pueden elegir entre los clásicos nems de cerdo, zanahoria y fideos de poroto, acompañados con lechuga, pickles, menta y salsa Nuoc mam cham o su versión veggie, con tofu. Entre los principales se destacan el Saigón Bowl con cerdo, arroz, salteado de hongos, akusai y pepino en salsa Saigon, topping de tomate, tomates cherry, anana, maní y cilantro y también su opción vegetariana con tofu.

Para acompañar, la oferta de bebidas incluye limonada artesanal, té frío y agua con y sin gas, que completan un almuerzo ligero y primaveral. Saigón Noodle Bar ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan disfrutar de sabores genuinos, en un ambiente moderno y relajado, sin salir de la ciudad.

Saigón Noodle Bar: dónde queda y cuándo ir

Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo y Bolívar 986, San Telmo.

Horario: De lunes a domingo de 12 a 00.

