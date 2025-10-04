Día Mundial del Vodka: 4 lugares de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles originales

Día Mundial del Vodka: 4 lugares de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles originale

La noche porteña es una de las más vibrantes del mundo y la ciudad de Buenos Aires se posiciona como el lugar ideal para celebrar el Día Mundial del Vodka. En medio de la amplísima oferta de bares y coctelería, hay cuatro spots que se destacan por ofrecer los mejores cócteles originales de la capital argentina.

Estos son los 4 lugares destacados de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles

Celebrar el Día Mundial del Vodka con ricos cocteles de autor es una tarea sencilla en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimos bares y restaurantes ofrecen los mejores tragos para pasar un noche espectacular, ya sea con amigos o en pareja. Entre los lugares destacados para ir se encuentran:

Orno y Cima

En el corazón de Palermo, ORNO se presenta como mucho más que una cantina: es un espacio donde la cocina al fuego, las mesas compartidas y la barra diseñada por Flavia Arroyo confluyen en una experiencia vibrante. La coctelería ocupa un lugar protagónico con combinaciones inesperadas y llenas de carácter. El vodka, versátil por excelencia, encuentra en ORNO versiones que se apartan de lo convencional y sorprenden desde el primer sorbo.

Toque Moderno es uno de los imperdibles: preparado con vodka, Campari, naranja clarificada y una espuma de cítricos que corona el vaso con un guiño sofisticado y refrescante.

es uno de los imperdibles: preparado con vodka, Campari, naranja clarificada y una espuma de cítricos que corona el vaso con un guiño sofisticado y refrescante. Bloody al Forno , un coctel que reinterpreta el clásico con tomates mendocinos, zanahoria, apio, lima y un toque de salsa inglesa, servido en vaso alto con el frescor de un huerto líquido y picante.

, un coctel que reinterpreta el clásico con tomates mendocinos, zanahoria, apio, lima y un toque de salsa inglesa, servido en vaso alto con el frescor de un huerto líquido y picante. El Orno Espresso: ideal para los amantes del café se trata de una fusión intensa y elegante de vodka, licor de café, Frangelico y un espresso recién hecho, servido en vaso bajo, ideal para cerrar la noche con energía y dulzor equilibrado.

Día Mundial del Vodka: 4 lugares de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles originale

La experiencia se vuelve aún mejor en CIMA, el rooftop bar de la cantina. Donde la experiencia continúa con "El que puede, chamuya", un cóctel que fusiona vodka, Fernet Branca y bebidas infusionadas con mango, jazmín y cúrcuma. Se trata de una propuesta tan fresca como instagrameable, ideal para acompañar los atardeceres porteños en la terraza.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

WINO

También en Palermo, WINO abrió sus puertas recientemente con una propuesta única: un espacio donde el vino es el gran protagonista, con más de 120 etiquetas seleccionadas y una cocina estacional que acompaña sin competir. Sin embargo, no es la única bebida. Su carta cuenta con cócteles originales donde el vodka cobra un papel especial. Para celebrar este día algunas creaciones originales que se destacan son:

El Expresso Martini , que combina vodka, licor Borghetti, un intenso cold brew, almíbar y un shot de café recién hecho. El resultado es una mezcla cremosa, con notas tostadas y dulces, rematada con una fina capa de espuma que se corona con tres granos de café como garnish clásico.

, que combina vodka, licor Borghetti, un intenso cold brew, almíbar y un shot de café recién hecho. El resultado es una mezcla cremosa, con notas tostadas y dulces, rematada con una fina capa de espuma que se corona con tres granos de café como garnish clásico. El Sauvage, un cóctel vibrante que conjuga vodka Sernova con almíbar de chardonnay —un guiño al ADN vínico de WINO—, más jugo de naranja, maracuyá, licor 43 y hojas frescas de menta. Se sirve con abundante hielo, perfumado con la frescura herbal y frutal de sus ingredientes, logrando un trago complejo y refrescante que sorprende por su equilibrio entre dulzor, acidez y notas aromáticas.

Día Mundial del Vodka: 4 lugares de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles originale

Dirección: Thames 1347, Palermo.

Casa Cavia

En el Día del Vodka, Casa Cavia se transforma en un escenario ideal para celebrar con alta coctelería. La barra pensada por Flavia Arroyo despliega una carta contemporánea donde el destilado es parte de creaciones sofisticadas y memorables. Entre los destacados se encuentran:

Cóctel 02 , que combina vodka Belvedere infusionado con sichuan y lúpulo, sake, Muyu Chinotto, soda mentolada y hojas de shiso, que da como resultado una copa fresca, aromática y con identidad propia.

, que combina vodka Belvedere infusionado con sichuan y lúpulo, sake, Muyu Chinotto, soda mentolada y hojas de shiso, que da como resultado una copa fresca, aromática y con identidad propia. Bloody Mary: el clásico recibe una reinterpretación innovadora, ya que se prepara clarificado con vodka, jugo de tomates y vegetales grillados, salsa inglesa, lima y sal de apio, logra un perfil cristalino. Es el sello indiscutido de la casa.

Día Mundial del Vodka: 4 lugares de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles originale

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

The Book

En Villa Luro se esconde un refugio secreto: The Book, un speakeasy inspirado en La sociedad de los poetas muertos. Solo se puede entrar una clave que se revela al concretar la reserva. Allí, la coctelería de autor se convierte en un viaje narrativo que homenajea a figuras emblemáticas del arte, la filosofía y la literatura, con creaciones que dialogan con la estética vintage del lugar.

Dentro de la carta, el vodka ocupa un papel central en recetas versátiles y llenas de personalidad, como el León Tolstói, una mezcla ligera, frutal y dulce de vodka, cítricos, higo, té de frambuesas y diente de león, servida en taza de té, o en clásicos reinterpretados como la Caipiroska, que aporta frescura realzando la pureza del destilado.

Día Mundial del Vodka: 4 lugares de Buenos Aires para tomar los mejores cócteles originale

Con estanterías repletas de libros, máquinas de escribir, relojes antiguos y cámaras polaroid iluminados por luces cálidas, el ambiente envuelve cada detalle en un halo de misterio, creando la antesala perfecta para cócteles con carácter y alma propia.