Sin aumentos y con personal reducido: el ajuste que sufren los trabajadores de Radio Nacional de Catamarca:

En medio de la crisis que atraviesan los medios públicos desde la llegada del gobierno de Javier Milei, los trabajadores de Radio Nacional atraviesan una situación salarial desesperante, con honorarios congelados desde hace un año y medio. El delegado gremial de Radio Nacional Catamarca, Amado Montiel, advirtió que "se ha perdido prácticamente un 130% del poder adquisitivo".

Según indicaron desde el sector sindical, el Gobierno suspendió las paritarias desde hace 15 meses en ese medio de comunicación estatal. “Es muy triste lo que estamos viviendo”, fue la contudente frase de Montiel que refleja la realidad que atraviesan los trabajadores bajo la gestión libertaria.

El delegado catamarqueño advirtió que un sueldo básico de un empleado "está en 520.000 pesos” frente a “una canasta básica que supera 1.300.000”. La situación se profundiza por el ajuste que lleva adelante el gobernador Raúl Jalil, fiel aliado del presidente Milei.

La incertidumbre domina el día a día de la emisora. “No sabemos si nos privatizan o si directamente nos cierran”, lamentó Montiel. Ante este escenario de vulnerabilidad, el retiro voluntario se convirtió en la única salida para muchos, incluso a falta de condiciones óptimas: “No es lo que más me conviene, pero ante la falta de certezas, es la opción que voy a aceptar”, confesó el delegado, quien registra una trayectoria de 40 años en el medio.

A la desidia salarial se suma un progresivo vaciado estructural. “Cada vez hay menos personal por turno”, detalló el representante gremial en declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3). Actualmente, la radio sobrevive con una dotación mínima de cinco operadores, dos locutores y tres periodistas. Esta reducción operativa se ve agravada por una acefalía institucional que ya se extiende por casi dos años.

El impacto también se siente en el aire. La programación local quedó limitada a una sola frecuencia. “Nos han quitado la posibilidad de que por FM se escuche lo que pasa en Catamarca", dijo. Y agregó: "Ahora se transmite las 24 horas lo que pasa en Buenos Aires". De esta manera, señaló que en la provincia solo hay "programación local, únicamente por AM".

Contra el ajuste de Milei: ATE marchó a Radio Nacional por reclamos salariales

En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una protesta este martes para respaldar el reclamo de los empleados de la emisora pública.

“El Gobierno decidió suspender las paritarias en la radio y hace un año y medio que los trabajadores no tienen aumento. La situación no da para más y la conflictividad va a escalar”, sentenció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en la previa de la manifestación que se llevó a cabo en la sede de Radio Nacional (Maipú 555, CABA) y que se replicó en otros puntos del país para pedir una recomposición salarial de emergencia.

El dirigente gremial denunció que la administración libertaria utilizó mecanismos “extorsivos” para deshacerse de “centenares de empleados” a través de retiros voluntarios. “Esto hizo que muchas emisoras en las provincias ahora se hayan transformado en meras repetidoras de Buenos Aires, dejando de prestar servicios esenciales con información de cada una de las localidades”, describió Aguiar.

El gremialista consideró que el Gobierno está “tambaleando”, por lo que llamó a “seguir multiplicando las protestas en todos los organismos”. El sindicato además informó que la mayoría de los trabajadores de la radio actualmente se encuentran en una situación de “precarización” y “flexibilización laboral”, teniendo que cubrir los roles y funciones de quienes se vieron obligados a dejar sus puestos en los últimos dos años.