Dolor absoluto: murió un actor recordado por sus roles en películas históricas.

El mundo del cine despide a otra figura emblemática. El reconocido artista Beau Starr falleció a los 81 años en la ciudad de Vancouver, Canadá. Su hermano confirmó la triste noticia y provocó una ola de mensajes de dolor entre los fanáticos de la pantalla grande.

La confirmación del deceso llegó a través de Mike Starr, también actor y hermano menor de la estrella. En un emotivo testimonio, el familiar detalló que la muerte ocurrió por causas naturales de forma muy pacífica. Además, lo recordó como alguien "muy único y especial" que brindó una enorme influencia positiva para toda la familia durante su crianza conjunta.

Antes de brillar ante las cámaras, el artista incursionó en el fútbol americano profesional con los New York Jets a fines de la década de 1960 y disputó dos temporadas en la liga de Canadá. Sin embargo, su verdadero salto al éxito ocurrió en la industria del entretenimiento. Tras dar sus primeros pasos en programas de humor, conquistó a la audiencia mundial con su inolvidable rol del sheriff Ben Meeker en las películas Halloween IV y Halloween V.

Dolor absoluto: murió un actor recordado por sus roles en películas históricas.

Su rol en Buenos Muchachos

Además, los admiradores del director Martin Scorsese lo recuerdan por su interpretación como el padre de Henry Hill en la aclamada cinta Buenos Muchachos. A lo largo de su extensa carrera, el intérprete también acumuló participaciones destacadas en producciones cinematográficas como Nacido el 4 de julio y Máxima Velocidad, además de brillar en 66 episodios de la exitosa serie policial canadiense Rumbo al Sur.

Por su parte, su antiguo representante, Timothy Beal, destacó el constante agradecimiento del artista hacia los seguidores de su trabajo, en especial con los fanáticos de la franquicia de terror. El mánager definió sus experiencias laborales conjuntas como sumamente positivas y lamentó la enorme pérdida para el ambiente artístico.