Cuánto gana un chofer de Uber en abril 2026: el dinero que cobran

Cuánto cobran los choferes de apps

La actividad de los choferes de aplicaciones atraviesa un momento de fuerte expansión en la Argentina, aunque con un impacto directo en los ingresos. En abril de 2026, el crecimiento acelerado de conductores generó una sobreoferta que empieza a afectar la rentabilidad del sector, según advierten desde las propias agrupaciones que los representan.

Pablo León, titular de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), sostuvo que la actividad se encuentra “en un nivel de saturación”, producto del ingreso masivo de nuevos trabajadores en los últimos meses.

Uber en abril: cuánto cobran en abril

Cuánto gana un chofer de Uber en abril de 2026

De acuerdo con estimaciones del sector, un conductor de aplicaciones como Uber factura en promedio alrededor de $10.000 por hora. Sin embargo, ese monto no representa la ganancia neta, ya que deben descontarse costos como:

Combustible.

Mantenimiento del vehículo.

Comisiones de la plataforma.

Seguro y gastos operativos.

Por lo tanto, el ingreso real puede ser considerablemente menor, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas, la demanda y la zona en la que se desempeñe el conductor.

Choferes de Uber: cuánto cobran

Más choferes, menos ingresos

El principal factor que explica la caída en la rentabilidad es el fuerte aumento en la cantidad de conductores. Según el sector, actualmente hay entre 500.000 y 600.000 choferes activos en todo el país.

Este crecimiento, que se aceleró en los últimos meses, responde en gran medida a la situación económica:

Personas que buscan ingresos extra.

Trabajadores que suman una segunda o tercera actividad.

Jubilados que se incorporan al sistema.

Desempleo y caída del poder adquisitivo.

“Hay una sobreoferta de choferes que vuelve la actividad no rentable”, advirtió León, quien remarcó que el crecimiento dejó de ser orgánico y se concentró en un corto período.

La mayor cantidad de conductores también tuvo consecuencias en la calidad del servicio. Desde el sector señalan que las aplicaciones flexibilizaron requisitos de ingreso, lo que incrementó la oferta pero deterioró la experiencia general. Al mismo tiempo, las tarifas muestran una tendencia a la baja. En algunos casos, incluso, comienzan a acercarse a los valores del transporte público, lo que reduce los márgenes de ganancia.

Qué cambia con la nueva reforma laboral para los trabajadores de Uber

Los llamados “prestadores independientes” tendrán nuevas obligaciones y derechos:

Obligaciones

Inscribirse ante las autoridades fiscales y cumplir con aportes de seguridad social, lo que les da acceso a la Prestación Básica Universal, pensiones y cobertura de salud.

Informar una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos.

Respetar normas de tránsito y cumplir con los viajes que decidan aceptar.

Derechos