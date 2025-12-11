EN VIVO
Reforma laboral

Rappi y Uber, en alerta: la reforma laboral afecta a repartidores y choferes de apps

Por primera vez, la reforma laboral crea un régimen específico para repartidores y conductores de apps como Rappi y Pedidos Ya. La medida obliga a inscribirse y aportar al sistema previsional. Cómo impacta a trabajadores y usuarios.

11 de diciembre, 2025 | 12.22

La Reforma Laboral del Gobierno de Javier Milei definió un marco normativo específico para regular la actividad de los repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones como Rappi, Uber, Cabify o Pedidos Ya. Este régimen establece definiciones para los servicios de reparto, movilidad de personas, prestadores independientes y contratos digitales. La medida obliga a inscribirse y aportar al sistema previsional y, además, fijó "derechos y obligaciones" tanto para las plataformas como para los trabajadores.

La reforma laboral introdujo por primera vez un Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, y plantea la relación entre plataformas, usuarios y prestadores independientes.

Rappi y Pedidos Ya en alerta: la reforma laboral afecta a los trabajadores de las apps

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Impacto en los repartidores la reforma laboral: el cambio en Rappi y PedidosYa

Los llamados “prestadores independientes” tendrán nuevas obligaciones y derechos:

Obligaciones

  • Inscribirse ante las autoridades fiscales y cumplir con aportes de seguridad social, lo que les da acceso a la Prestación Básica Universal, pensiones y cobertura de salud.
  • Informar una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos.
  • Respetar normas de tránsito y cumplir con los viajes que decidan aceptar.

MÁS INFO

Derechos

  • Podrán decidir cuándo y cómo conectarse, sin exigencia de horarios mínimos.
  • Rechazar pedidos sin necesidad de justificar.
  • Acceder a capacitaciones gratuitas en seguridad vial y uso de la plataforma.
  • Contar con un seguro de accidentes personales, que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos.
  • Percibir el 100% de las propinas que los usuarios otorguen.
  • Recibir explicaciones y derecho a réplica en caso de suspensión de la cuenta.

Impacto en los usuarios

Para quienes utilizan estas aplicaciones, el régimen también trae cambios:

  • los usuarios podrán conocer los criterios de agrupación y asignación de repartidores.
  • las plataformas deberán garantizar capacitaciones y elementos de seguridad vial, lo que impacta en la calidad del servicio.
  • se establece la obligación de contar con mecanismos digitales de quejas y soporte humano para justificar decisiones que afecten la operatoria.
  • la formalización de los repartidores y la obligación de seguros podrían trasladarse a los precios finales de los envíos o traslados.
     
Trending
Fútbol Argentino
Murió Daniel Willington: su 'gol centenario', el elogio de Pelé y su íntima amistad con Ringo Bonavena
Las más vistas