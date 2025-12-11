Se llama Cajón de Ginebra Grande y es un pueblo fantasma de la Patagonia: su nombre es por una anécdota del siglo XIX

Entre las fascinantes historias que habitan a lo largo y ancho de nuestro país, una de las más extravagantes la posee el paraje Cajón de Ginebra Grande, ubicado en la provincia de Chubut. Este sitio supo ser una localidad con alta densidad poblacional y a pesar de que actualmente es un pueblo fantasma, funciona como paraje para viajeros.

Sin lugar a dudas, su nombre sorprende a muchos de los turistas que la atraviesan. Sorpresa que se vuelve aún mayor cuando los visitantes se percatan de que, a pocos kilómetros, se encuentra la localidad de Cajón de Ginebra Chico.

Cajón de Ginebra Grande se ubica en el corazón de la meseta patagónica, sobre la Ruta Nacional 25, que atraviesa el sur de la provincia de Chubut, recorriendo desde la ciudad de Trelew hasta Tecka, en donde choca con la reconocida Ruta Nacional 40, cercana a la Cordillera de los Andes.

Dicho pueblo es considerado por muchos un punto ideal para descansar, comprar comida e incluso pasar la noche. Esto se debe a su ubicación y también a la gran cantidad de kilómetros que separan a las ciudades de este punto intermedio.

¿A qué debe este pueblo su peculiar nombre?

Cajón de Ginebra Grande se suma a la inmensa lista de pueblos y sitios argentinos con nombres particulares. Si bien, en la mayoría de los casos, sus denominaciones son desconocidas, en el caso de este pueblo fantasma se maneja una hipótesis muy certera.

Según el relato que más aceptación tiene en la comunidad patagónica, un cajón de ginebra cayó de un carro en plena travesía y el lugar en el que cayó se convirtió en un punto de referencia. Al mismo tiempo, parte de la misma historia incluye que, años más tarde, otro cajón pequeño de ginebra se estrelló contra el asfalto en una zona cercana al pueblo, motivo por el cual se denominó a aquella zona como Cajón de Ginebra Chico.

Por último, una segunda teoría sostiene que la ginebra era comercializada por los diferentes almacenes de la época. En el sector más poblado del pueblo se consumía más de esta bebida que en el otro lugar y de esta manera, quedó señalado que donde dejaban más cajones era Cajón de Ginebra Grande y en el sitio que menos tenían era Cajón de Ginebra Chico.

La historia de Cajón de Ginebra Grande

Si bien este pueblo no tiene una fecha de fundación exacta, se registra que en 1880 muchos trabajadores circulaban por la zona para trasladar mercadería entre el valle 16 de Octubre y el valle del río Chubut. Dada la larga distancia que existe entre estas dos zonas, con el paso del tiempo se inauguraron locales a mitad de camino para abastecer a los viajeros.

Esto derivó en la creación de un pueblo que, en 1922, inauguró la Escuela Nacional N°64, -con una asistencia de al menos 20 niños-. Posteriormente, con el paso del tiempo, estos locales terminaron cerrando sus puertas, quedando únicamente en la zona un antiguo paraje el cual tiene 100 años de antigüedad.