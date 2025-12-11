Diego Torres, el artista 360° que mostró vigencia en el Movistar Arena con un show sinfónico monumental

Diego Torres, show sinfónico en el Movistar Arena 2025. Crédito: DF Entertainment.

En la noche del miércoles 10 de diciembre, el Movistar Arena se convirtió en el escenario de una de las propuestas más ambiciosas y emotivas de la carrera de Diego Torres. Con su carisma y energía característica, el cantautor se mantuvo activo durante poco más de tres horas, en las que ofreció un show sinfónico monumental que confirmó su vigencia y su capacidad para reinventarse sin perder identidad.

Desde que salió al escenario, Torres demostró por qué es un artista 360°: cantante, compositor, actor, showman y conductor natural del clima emocional de su público. La conexión fue inmediata. Suelta, espontánea, carismática. Entre tema y tema intercambió bromas, guiños y pequeñas historias, generando un ida y vuelta natural y genuino tanto con la audiencia como con sus músicos.

Diego Torres, show sinfónico en el Movistar Arena 2025. Crédito: DF Entertainment.

Una orquesta sinfónica por primera vez en la carrera de Diego Torres

La velada tuvo un condimento inédito: por primera vez, Diego Torres sumó una orquesta sinfónica completa, dirigida por Edgar con más de 30 músicos en escena entre los de su banda original y los . Junto a su banda histórica, el resultado fue un paisaje sonoro poderoso, vibrante y colorido.

Con un total de 26 canciones, el artista de 54 años alternó entre arreglos sinfónicos, versiones con su banda tradicional y un segmento íntimo en el que Diego tocó dos canciones solo al piano, mostrando una faceta más emotiva y cercana.

Diego Torres, show sinfónico en el Movistar Arena 2025. Crédito: DF Entertainment.

Con qué canción abrió Diego Torres el primero de sus shows en el Movistar Arena 2025

La noche abrió con un gesto directo al corazón de sus fans: “Deja de pedir perdón”, del fundamental disco Tratar de estar mejor (1994). El estallido fue inmediato. Todo el estadio se puso de pie desde los primeros segundos, y ese entusiasmo no bajó nunca. Durante casi todo el show, el público cantó, bailó, alzó las manos y acompañó cada frase como un ritual compartido. ¿El marco? Había familias completas, parejas, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades: un mosaico que resalta cómo su música atravesó generaciones a lo largo de su carrera.

Qué invitado especial estuvo en el show de Diego Torres

Uno de los momentos más celebrados llegó a mitad del show, cuando Torres invitó al cantante mexicano Edén Muñóz. Juntos interpretaron el tema que compusieron, “Mi norte y mi sur”, generando un cruce emocionante que combinó talentos y estilos con naturalidad.

Diego Torres, show sinfónico en el Movistar Arena 2025. Crédito: DF Entertainment.

Un cierre navideño y la canción con la que cerró Diego Torres en el primer show sinfónico del Movistar Arena 2025

Hacia el final, Diego Torres le imprimió a la noche un tono festivo y cálido con una tríada navideña: “Noche de paz”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Navidad, Navidad”, en un guiño a la época del año que transformó el estadio en un clima de celebración colectiva.

Para el cierre definitivo, el músico eligió una de sus canciones más recientes: “Mejor que ayer”, del álbum homónimo lanzado en agosto de 2023. El final fue un sello del estilo que siempre llevó Diego Torres: optimista y de mucha buena energía, dejando al público de pie, cantando con fuerza y llevándose la sensación de haber presenciado una noche monumental en el Movistar Arena..., de esas que quedan para el recuerdo.