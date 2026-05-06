Google propone cambios en política sobre spam para evitar multa por prácticas anticompetitivas de UE

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Google durante la conferencia energética CERAWeek 2026 en Houston, Texas.

Por Foo Yun ​Chee y Jaspreet Singh

6 mayo (Reuters) - Google, filial de Alphabet, se ha ofrecido a modificar su ‌política sobre spam, criticada ‌por los editores, según un documento de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Reuters, en una medida que podría ayudarle a evitar una multa por prácticas anticompetitivas impuesta por la Unión Europea.

El gigante tecnológico estadounidense se vio en ​el punto de ⁠mira de los reguladores de la UE después ‌de que los editores se quejaron ⁠de su política sobre abuso ⁠de la reputación de los sitios web.

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Esta política se centra en la práctica de publicar páginas de terceros ⁠en un sitio web con el fin ​de manipular los rankings de búsqueda ‌aprovechando las señales de ‌posicionamiento del sitio anfitrión, lo que se conoce ⁠comúnmente como "SEO parásito".

Esto llevó a la Comisión, que actúa como autoridad de competencia de la UE, a abrir una investigación en noviembre en virtud ​de ‌la Ley de Mercados Digitales, cuyo objetivo es frenar el poder de las grandes tecnológicas. Google propuso cambios para cumplir con la ley, según el documento, y dio a ⁠las partes interesadas hasta la próxima semana para presentar sus comentarios.

El organismo regulador de la UE ha señalado que su seguimiento ha revelado que la política de spam de Google degrada los sitios web y el contenido de los medios de comunicación y otros ‌editores en los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenido de socios comerciales.

Afirmó que la política afecta directamente a una forma habitual y legítima que tienen los editores de monetizar ‌sus sitios web y contenidos.

Las infracciones a la ley pueden acarrear a las empresas multas de hasta el 10% ‌de su ⁠facturación anual global.

La Comisión declinó hacer comentarios y Google no respondió de inmediato ​a una solicitud de comentarios de Reuters. Bloomberg fue el primero en informar sobre la propuesta de Google.

(1 dólar = 0,8511 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)