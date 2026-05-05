Totalmente gratis: la Ciudad de Buenos Aires celebra los 90 años del Obelisco con música y gastronomía

El Obelisco de Buenos Aires cumple 90 años en mayo y la ciudad porteña decidió festejar con un show completamente gratuito. Se trata de La Noche del Obelisco donde se combinarán música en vivo y un juego de luces y mapping sobre el propio Obelisco.

Cuándo es La Noche del Obelisco y como aprovechar las entradas gratuitas

El evento será el próximo sábado 23 de mayo y se espera que transforme la avenida Corrientes por completo para una noche diferente donde el Obelisco cobrará vida con un show de mapping 3D directamente sobre el histórico monumento. La estructura se convertirá en una pantalla tridimensional donde las imágenes generarán una experiencia inmersiva que hará un recorrido por su historia, especialmente su esencia porteña.

El show de mapping se sumará a los espectáculos de música al aire libre sobre la Avenida Corrientes

La entrada será libre y gratuita, por lo que el público solamente deberá acercarse para disfrutar de una noche diferente y celebrar uno de los grandes íconos de Argentina.

Sin embargo, el show de mapping no será la única forma de celebración, ya que la fiesta se trasladará a la Avenida Corrientes, que se convertirá en un escenario al aire libre con música en vivo, intervenciones artísticas y una oferta gastronómica ampliada.

Al mismo tiempo se realizará la edición de “Corrientes 24 hs”: los teatros, librerías, bares, pizzerías y otros locales se mantendrán abiertos hasta la madrugada para que el público celebre hasta altas horas de la noche en una de las ciudades más vibrantes.

Para los porteños y bonaerenses que se acerquen a la actividad, el subte estará disponible gran parte de la noche: funcionará hasta las 3 de la mañana del domingo 24 para facilitar el regreso a casa de quienes asistan al evento.

El Obelisco de Buenos Aires cumple 90 años

A pesar de que parece todavía más antiguo, el Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, ubicado en la Plaza de la República, en la intersección de dos avenidas porteñas clave: 9 de Julio y Corrientes.

Diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, la estructura cuenta con 67,5 metros de altura. Cuenta con una sola puerta de entrada y en la cúspide posee cuatro ventanas a las que se puede llegar mediante una escalera de caracol y ascensor. Recientemente, se le incorporó un mirador para que los argentinos puedan disfrutar de las vistas de la Ciudad desde su imponente altura.

Actualmente, tras nueve décadas de historia, el Obelisco sigue como uno de los grandes puntos de encuentro para celebrar grandes momentos argentinos, como la cuarta estrella que ganó la Selección Argentina durante el Mundial 2022.