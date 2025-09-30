Ya se puede subir al Obelisco: cuánto salen las entradas, cómo y dónde comprarlas.

Te imaginás ver la Ciudad de Buenos Aires desde 67,5 metros de altura, bueno, ahora es posible con el Mirador Obelisco. Por primera vez en 89 años de historia, el mirador emblema de Buenos Aires abre sus puertas al público, quienes lo podrán recorrer por dentro y vivir una experiencia de 360° en uno de los puntos más altos de la ciudad, cargado de historia y cultura.

Esto es posible gracias a la incorporación de un ascensor, que se instaló sin modificar la estructura original. Para volver aún mejor la experiencia, uno de los lados del ascensor es de cristal, por lo que se puede disfrutar de una vista inolvidable a medida que se sube a la cima. La renovación del emblemático monumento ya se finalizó, por lo que a continuación te contamos cómo y dónde comprar las entradas para visitar el Obelisco.

Mirador Obelisco: cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas para visitar el Mirador Obelisco se podrán comprar próximamente a través de miradorobelisco.com.ar. En la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires se detalla que las puertas al mirador se abrirán a partir del 1 de noviembre, y que las entradas tendrán diferentes valores para residentes argentinos y quienes no lo sean. Asimismo, los tickets se pueden conseguir de forma presencial en Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio, todo a partir del día inaugural. Los valores son los siguientes al momento de la nota:

A partir del 1° de noviembre se podrá visitar el Obelisco.

Residentes argentinos: $18.000 (con acreditación de documento).

No residentes: $36.000.

Además, en la página oficial se aclara que en casos de fuerza mayor, como movilizaciones sociales que impidan el acceso o mal clima, las entradas se reprogramarán o se reembolsará el dinero. Por otro lado, el acceso al Mirador Obelisco será todos los días, entre las 9 y 17 h. Se aconseja conseguir los tickets con anticipación, ya que sin que estén a la venta ya causan furor.

Cómo es la experiencia del Mirador Obelisco

No hace falta aclarar que la experiencia del Mirador Obelisco es única. Quienes suban podrán admirar la ciudad desde 67, 5 metros de altura y en 360°. Por un lado, disfrutarán de la Calle Corrientes, con sus librerías, pizzerías, teatros y artistas callejeros. Por el otro, avistarán el Río de la Plata, y quizás, la costa uruguaya si el día está despejado. Los detalles de la experiencia, según la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, son: