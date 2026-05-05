Trump y Xi seguramente tratarán el tema de Taiwán la próxima semana, dice secretario Estado EEUU

Es probable que Taiwán sea uno de ‌los temas de ‌conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, cuando se reúnan la próxima semana, dijo ​el ⁠martes el secretario de Estado ‌Marco Rubio.

El funcionario ⁠declaró en una ⁠rueda de prensa en la Casa Blanca que Estados Unidos ⁠no necesita que se ​produzcan acontecimientos desestabilizadores en ‌relación con Taiwán.

"Estoy ‌seguro de que Taiwán ⁠será tema de conversación; siempre lo es", dijo Rubio. "Creo que ambos países ​entienden que ‌no nos interesa a ninguno de los dos que ocurra nada desestabilizador en esa parte ⁠del mundo. No necesitamos que se produzcan acontecimientos desestabilizadores en relación con Taiwán ni en ningún otro lugar del Indo-Pacífico".

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Trump tiene previsto visitar Pekín los ‌días 14 y 15 de mayo.

Taiwán se enfrenta a una creciente presión militar por parte de Pekín, que reclama ‌la isla, gobernada democráticamente, como territorio propio.

Estados Unidos es el ‌principal proveedor ⁠de armas de Taiwán, para constante enfado ​de Pekín.

Con información de Reuters