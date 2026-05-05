Mandíbula marcada naturalmente: la rutina facial con masajes que te ayuda a tonificar el rostro.

Hay una rutina muy simple de drenaje facial que podés hacer en casa para tonificar el rostro, sin necesidad de procedimientos estéticos. Solamente vas a necesitar un rato libre, tus manos y un aceite facial o corporal de tu gusto. Sirve tanto para marcar la mandíbula como para tonificar el rostro.

El drenaje facial es una técnica de masaje suave que estimula el sistema linfático del rostro para combatir la retención de líquidos, residuos y toxinas. Consiste en hacer movimientos suaves pero repetitivos y a un ritmo sostenido.

"Vamos a sacar todas las toxinas de nuestra cara con un masaje linfático facial. Todos los movimientos van a ser suaves, controlados y con aceite para que sea un drenaje", explica Liza Vilara, experta en masaje facial. Se aconseja que veas el video completo para comprender mejor el paso a paso.

Rutina de masaje facial con drenaje linfático

Antes de comenzar, hacé un breve calentamiento de bombeo. Para esto, colocá las yemas de tus dedos de la mano sobre tu clavícula y date golpecitos rápidos con ambas manos. Es muy importante que en todo momento te enfoques en la respiración profunda. Son 10 repeticiones en total.

Ejercicio 1: masaje mandibular

Colocá una de tus manos sobre los bordes de tu mandíbula, sosteniéndola. La otra mano debe ir en tu pera. Estirá de adelante hacia atrás, como si estuvieses alisando tu piel, dándote pellizcos. Repetí con el lado contrario. Bajá por el cuello y hacé lo mismo. Son 10 repeticiones en total.

Ejercicio 2: zona labios

Hacé un "dos" con los dedos de ambas manos. Apoyá tus yemas desde tu boca hacia atrás recorriendo desde los labios hasta las orejas y clavículas. Repetí 10 veces.

Ejercicio 3: zona nariz

Apoyá las yemas de tus dedos sobre tu nariz, en zona tabique y alrededor del tronco. Hacé masajes circulares. Una vez arriba, bajá con los dedos por la zona de la nariz. Repetí 10 veces.

Ejercicio 4: zona pómulos

Repetí lo mismo del segundo ejercicio. Colocá las manos formando un "dos" y apoyá las yemas alrededor de tus ojos. Tirá hacia atrás. Repetí lo mismo, pero en la zona del surco nasogeniano. Bajá por las clavículas. Repetí 10 veces.

Ejercicio 5: zona frente

Con una mano, estirate la frente mientras con la otra empujás hacia arriba, como si estuvieses estirando tus cejas. Bajá por las clavículas. Repetí con el lado contrario. Son 10 repeticiones. Ahora, planchate las cejas con las dos manos, apoyando bien los dedos en los costados de fu frente. Cuando bajes, hacelo hacia abajo para seguir por el cuello. Repetí 10 veces.