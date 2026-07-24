La Grecia llega al Teatro Vorterix en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca

La Grecia toca en el Teatro Vorterix.

La Grecia llegará por primera vez al Teatro Vorterix. El show marcará el cierre de la etapa de Lady Garrón y abrirá el camino hacia un nuevo capítulo en su historia. El grupo atravesó un año de crecimiento sostenido que lo consolidó como una de las propuestas con mayor proyección dentro de la nueva escena del rock argentino. La gira del disco llevó a la banda por distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Corrientes y Montevideo (Uruguay), ampliando su convocatoria dentro y fuera del país y fortaleciendo el vínculo con su público.

Con una puesta renovada y una producción especialmente pensada para la ocasión, La Grecia recorrerá las canciones que marcaron este camino, celebrando un año decisivo junto a su público y confirmando el gran presente que atraviesa. A la vez, el concierto funcionará como el primer capítulo de una nueva etapa creativa, anticipando el universo musical que la banda comenzará a desarrollar en su próximo proyecto.

Cuándo toca La Grecia en el Teatro Vorterix y por dónde sacar entradas

La Grecia tocará el próximo 21 de noviembre. Las entradas podrán adquirirse por Allaccess.

Precios para las entradas de La Grecia

Entradas preventa: $20.000

La historia de La Grecia

La Grecia es una banda de rock nacida en 2022 en Buenos Aires. Está formada por Martín “Chino” Benítez (voz), Dylan Sorokin (guitarra), Benjamín Puelles (guitarra), Joaquín Wittenstein (bajo) y Valentino Wengrovski (batería).

Con una propuesta cada vez más consolidada, la banda construye un sonido crudo, directo y potente, con guitarras al frente y una puesta en escena marcada por la intensidad, el agite y la conexión constante con el público. En poco tiempo, La Grecia logró posicionarse dentro de una nueva generación de bandas que recuperan el espíritu clásico del rock desde una identidad propia y contemporánea.

La banda está en buen momento.

En tan solo dos años pisaron escenarios clave de la escena porteña como Groove, The Roxy Live!, Strummer Bar, Moscú, Matienzo, Polo Cultural Saldías y Niceto Club. También participaron en festivales como Baradero Rock, Festival Saldías Polo Cultural y Medio y Medio (Uruguay), donde fueron teloneros de Ratones Paranoicos. Además, fueron apertura de shows de Guasones (Auditorio Sur) y Coti (Teatro Coliseo).

En 2024 lanzaron su disco debut, La Grecia, trabajo que marcó el comienzo de la identidad sonora de la banda y los posicionó rápidamente dentro de la nueva escena del rock argentino. Un año más tarde redoblaron la apuesta con Lady Garrón, su segundo álbum de estudio, donde profundizan un sonido más crudo, directo y definido, consolidando el crecimiento artístico del grupo. Esa evolución tuvo uno de sus puntos más altos en abril de 2026, cuando presentaron el disco con entradas agotadas en Niceto Club, en una noche atravesada por pogos, agite y una conexión total con el público que terminó de confirmar el gran momento que atraviesa la banda.