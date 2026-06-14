Palazo en el Mundial 2026: FIFA se hartó y obligó a sacar las estrellas de la camiseta de una Selección

Insólito: la FIFA obliga a una Selección del Mundial 2026 retirar sus estrellas (foto: FIFA).

La FIFA se cansó y obligó a una Selección del Mundial 2026 a sacar sus estrellas de la camiseta, debido a que se trata de títulos que no son de las Copas del Mundo. La máxima entidad del fútbol global, presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino, entró en polémicas por estas horas nada menos que con el Egipto de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Los egipcios lucían siete estrellas en su casaca por todos sus campeonatos en la Copa África, que fueron en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010. De hecho, se trata del Seleccionado que más certámenes continentales ganó en la historia, por lo que solían portarlos con orgullo en la remera. Sin embargo, a partir de su debut en esta cita ya no podrá ser así.

¿Por qué la FIFA obligó a Egipto a sacar sus estrellas de la camiseta?

La explicación básica es que no son siete Mundiales, sino Copas África. Por lo tanto, está prohibido lucirlos en la vestimenta original, situación que ya había ocurrido por ejemplo en Rusia 2018. Por si fuese poco, ahora la FIFA también ordenó modificar el color de sus dorsales, que pasarán de dorados a un blanco más contrastante con el rojo de fondo.

Atenta a los antecedentes y posibles restricciones, la Federación ya contaba con un lote de indumentaria alternativo -incluso había posado con ellos en las fotos oficiales- y el equipo podrá debutar en regla el lunes 15 de junio en el Grupo G frente a Bélgica en Seattle (Estados Unidos), desde las 16 horas de Argentina.

Las estrellas del Egipto de Salah, afuera del Mundial 2026.

El calendario de Egipto en el Mundial 2026

Bélgica vs. Egipto Fecha: Lunes 15 de junio. Horario: 16 horas de Argentina. Sede: Estadio de Seattle (Lumen Field), EE. UU.



Nueva Zelanda vs. Egipto Fecha: Domingo 21 de junio. Horario: 22. Sede: Estadio BC Place, Vancouver, Canadá.



Egipto vs. Irán Fecha: Sábado 27 de junio. Horario: 00:00. Sede: Estadio de Seattle (Lumen Field), EE. UU.



¿Por qué la FIFA deja jugar a Uruguay con 4 estrellas pero le reconoce dos Mundiales?

La cuestión es que "La Celeste" obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, certamen que en aquella época era organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Como las Copas del Mundo todavía ni siquiera existían (la primera fue en 1930 justamente en Uruguay), en ese momento los Juegos Olímpicos eran la máxima competición global organizada por la FIFA. Por lo tanto, deja al conjunto sudamericano lucir las cuatro estrellas, aunque en el conteo oficial que publica siempre aparece con dos gracias a sus consagraciones en 1930 como local y en 1950 en Brasil.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales según la FIFA