Predecir quién se llevará la Copa del Mundo cuando el torneo está comenzando ya es un desafío enorme, pero intentar anticipar qué selecciones dominarán en 2030 y 2034 parece casi ciencia ficción. Sin embargo, las agencias de analítica avanzada y superordenadores con inteligencia artificial ya elaboran simulaciones para intentar responder esta gran incógnita.

Estos modelos no deben tomarse como certezas absolutas, sino como análisis de tendencias generales. Las proyecciones se basan en variables como la inversión en divisiones juveniles, las edades de las promesas actuales en categorías Sub-17 y Sub-20, y los factores de localía según los anfitriones confirmados por la FIFA.

El Mundial de 2030 será especial por su carácter centenario y la complejidad logística de celebrarse en varios países: principalmente España, Portugal y Marruecos, pero con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, en homenaje a la primera Copa del Mundo de 1930.

En este contexto, los algoritmos apuntan a una ruptura del dominio europeo que prevaleció en la última década. Los superordenadores proyectan que Brasil, conocido como el “Scratch du Oro”, pondrá fin a una espera de 28 años sin títulos mundiales, tras su último campeonato en 2002. Según estas simulaciones, Brasil ganaría una final hipotética contra Francia por 3-1.

Los datos indican que la actual camada brasileña llegará a su pico competitivo entre los 26 y 29 años justo para el Mundial de 2030, lo que respaldaría esa proyección.

La predicción de la IA sobre el Mundial 2034

Por su parte, el Mundial de 2034 volverá a Asia Occidental, con Arabia Saudita como sede principal. Este torneo se distinguirá por una infraestructura tecnológica avanzada y condiciones climáticas controladas artificialmente para facilitar el rendimiento de los jugadores.

Las simulaciones de inteligencia artificial proyectan quiénes serán los dominadores en 2030 y 2034.

En esta edición, la inteligencia artificial vuelve a mirar hacia Europa y predice que Francia se consagrará campeón por cuarta vez, luego de vencer a Alemania 2-0 en una final clásica del continente.

Un dato que despertó debate es la proyección sobre Kylian Mbappé, que a sus 35 años y con su carrera internacional llegando a su fin, lideraría un plantel formado por futbolistas que hoy apenas tienen entre 12 y 15 años, replicando la hazaña de Lionel Messi en 2022, según el algoritmo.

Más allá de las simulaciones, expertos en economía deportiva destacan que Arabia Saudita, aunque no figura como candidato a campeón, está realizando una inversión histórica en infraestructura y desarrollo futbolístico. Se estima que su plan estatal superará los 31.000 millones de dólares en la próxima década, lo que la posiciona como el proyecto con mayor crecimiento estructural del siglo en el fútbol mundial.