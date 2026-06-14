Un Mundial 2026 que podría dejar a la FIFA con las cuentas en negativo

En Estados Unidos comienza a preocupar el dinero que ingresará por organizar el Mundial.

Un evento de gran magnitud como es un Mundial demanda una planificación y la inversión de varios millones de dólares para que a los equipos no les falte nada al momento de competir, como también para que los hinchas puedan disfrutar de los partidos. Sin embargo, la edición del 2026 pareciera que será una que no permitirá recuperar lo gastado. Algo que deberá preocuparle a la FIFA de Gianni Infantino.

Para la edición de Rusia en la temporada 2018 se registró un superávit de 240 millones de dólares, y se encuentra considerada como la que mayor ganancia dejó desde 1966. Un saldo que preocupa debido a que el organismo y los países anfitriones colocan bastante dinero. A diferencia de lo que popularmente se cree, la renovación y construcción de estadio es tan solo una parte de lo que se realiza. Hay una serie de intervenciones que tienen gran impacto en las ciudades.

"En el otro extremo está el caso de Japón y Corea del Sur 2002, considerado uno de los ejemplos más claros de déficit. Según los estudios económicos, aquel torneo dejó unas pérdidas cercanas a los -4.810 millones de dólares a precios actuales, pese a generar alrededor de 2.000 millones en ingresos por entradas, derechos televisivos y patrocinios. La conclusión es evidente: incluso con ingresos multimillonarios, el coste estructural del evento fue mucho mayor", expresa Sport de España.

De momento es bastante complicado calcular el dinero que dejará la edición de este 2026. No obstante, la Ciudad de México, para ser una de las sedes, tuvo que invertir 700 millones de dólares. Esto se traduce en obras como las que se llevaron a cabo en el Aeropuerto Internacional y más de 2000 trabajos que se repartieron en diferentes puntos de la urbe. También hubo mejoras en espacios públicos, sistemas de agua potable, drenaje y movilidad urbana. Este último punto es clave para que un lugar sea elegido por la FIFA.

Mientras que en Estados Unidos estiman que el Mundial no dejará grandes ganancias. "El campeonato no representa un motor de crecimiento significativo para el país", expresó el análisis del Saxo Bank. "Definitivamente esperamos ganadores y perdedores. Parte del dinero que se gasta en estas ciudades no se queda. Además, el dinero gastado en entradas para la Copa del Mundo va directamente al bolsillo de la FIFA", agregó Victor Matheson, economista del College of Holy Cross.

¿Por qué hubo tres ceremonias de inauguración en el Mundial 2026?

Muchos de los espectadores del Mundial quedaron sorprendidos cuando en la previa del inicio del partido de Canadá frente a Bosnia se registró un nuevo show de presentación. Lo normal es que el primer encuentro del certamen sea el elegido de llevar a cabo la presentación con la presencia de Gianni Infantino, que suele colocar la copa en un atril para mostrársela a los hinchas y que luego se guardará hasta la final.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, expresó el presidente de la FIFA. La intención es que cada sede pueda mostrar su cultura y destacarse. Una idea que no termina de convencer a los hinchas, debido a que muchos sintonizaron el partido de Canadá frente a Bosnia al momento de su incio y no en la previa.