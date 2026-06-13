El problema que más preocupa a la FIFA en pleno Mundial 2026: las sillas están vacías

El elevado precio de las entradas del Mundial comienza a exponer tribunas vacías

Desde hace un tiempo, la FIFA quiere que el Mundial se traslade a sedes que se encuentran alejadas de los primeros planos del fútbol y lo organiza en países donde no es uno de los deportes más populares. El hecho de que la presentación de México haya sido el único partido con localidades agotadas es una señal de alarma. Una que tampoco se puede evitar frente a las cámaras.

Una de las costumbres que el organismo tiene es presentar la cantidad de personas que asistieron a los eventos que organiza con el fin de invitar a los hinchas a superar la convocatoria. El cartel que se desplegó en el Estadio Azteca expuso que 80 mil almas presenciaron la victoria de México por 2-0 frente a Sudáfrica en lo que fue una de las inauguraciones del campeonato. Un número que sorprende, pero que en el fútbol argentino no tanto debido a que el Monumental dispone de una mayor capacidad.

La FIFA anunció que el encuentro se jugó casi a estadio lleno pero las imagenes muestran lo contrario.

Sin embargo, este escenario no se repitió en el segundo encuentro de la jornada. Algo que no solo llamó la atención en las redes sociales, sino que varios portales del planeta fútbol destacaron la ausencia de personas en las tribunas. «El partido del Mundial entre Corea del Sur y la República Checa (2-1), disputado en Guadalajara, se jugó ante numerosas gradas vacías. Sorprendentemente, miles de entradas para otros partidos aún están disponibles para su reventa en la página web de la FIFA», expresa la crónica de L’Équipe de Francia.

Aunque hay un detalle que no coincide con lo que se pudo apreciar a lo largo de los 90 minutos. "La FIFA anunció una asistencia de 44.985 espectadores para este encuentro de un total de 48.000 posibles", señala el medio francés. Una cifra que rápidamente puede ser cuestionada debido a que en la previa del certamen fueron varias las denuncias de los elevados precios para acceder a una ubicación. Algunas de las entradas más baratas pasaron a costar 500 dólares, mientras que determinados sectores VIP quedaron fijados en 5000.

Por otro lado, la ceremonia de inauguración de Canadá expuso nuevamente un problema que ningún anuncio oficial puede tapar. La transmisión estuvo centrada en lo que sucedía en el campo de juego, pero en cada plano general fue posible apreciar que varias partes del estadio se encontraban vacías. Es cierto que luego el desarrollo del conjunto local frente a Bosnia mostró un aumento considerable de personas; el evento musical fue uno que casi pasó desapercibido.

Qué es el cooling break y por qué paran 3 minutos

Una de las novedades presentes en el Mundial es que todos los partidos, de manera obligatoria, se frenan a los 22 minutos de cada tiempo. Esta acción fue bautizada como "cooling break". Desde la FIFA expresaron que se trata de una medida para ayudar a los jugadores a que se mantengan hidratados con el fin de reducir los efectos de las elevadas temperaturas que se experimentan en el verano del hemisferio norte.

No obstante, la realidad expone otro panorama porque en el primer partido del certamen se registraron pausas publicitarias de tres minutos. Algo que los hinchas argentinos criticaron de gran manera, pero no fueron los únicos porque espectadores de diferentes partes del planeta también esbozaron el mismo reclamo en las redes sociales. A partir de este Mundial, los partidos son de cuatro tiempos. Igual que el basket, que es tan popular en Estados Unidos.