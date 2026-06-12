Proponen ver un partido de la Selección Argentina del Mundial 2026 en un palacio de Buenos Aires: cuándo y dónde es

El Alvear Palace Hotel abre sus puertas para reunir a la hinchada de Argentina. (Crédito de foto: Alvear Palace Hotel)

En una ciudad donde los bares de barrio y los bodegones tradicionales suelen concentrar la atención durante los grandes eventos deportivos, el emblemático Alvear Palace Hotel irrumpe con una propuesta disruptiva para vivir la Copa del Mundo 2026. El histórico establecimiento ubicado en el corazón de Recoleta (Ciudad de Buenos Aires) transmitirá todos los partidos del torneo para sus huéspedes, pero reservó una sorpresa mayúscula para los fanáticos locales: abrirá especialmente sus puertas al público general para el tercer y decisivo encuentro de la fase de grupos de la Selección Argentina.

El encuentro de Argentina en el Alvear Palace Hotel

La cita deportiva tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora en Argentina), momento en que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a su par de Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. Quienes busquen escapar de las opciones tradicionales podrán disfrutar de este partido clave de manera totalmente gratuita en el exclusivo Rooftop del hotel, un espacio que combina sofisticación y comodidad en las alturas.

El tercer partido de Argentina será decisivo en el Mundial 2026. (Crédito de foto: AFP)

La iniciativa invita a experimentar la emoción del fútbol en un entorno único y refinado, fusionando la pasión albiceleste con una de las vistas panorámicas más emblemáticas y bellas de Buenos Aires. El evento contará además con un destacado servicio gastronómico y la sofisticada atención de hospitalidad premium que caracteriza históricamente al sello Alvear.

Más allá de la mera transmisión de los 90 minutos de juego, la propuesta del hotel busca transformar el partido en una auténtica ocasión para compartir y celebrar. De este modo, el Alvear Palace se suma activamente a la tendencia global de crear experiencias memorables de hospitality, donde el entretenimiento deportivo se entrelaza de forma armónica con la alta gastronomía y el confort de primer nivel.

Datos del encuentro a tomar en cuenta

Para los interesados en asistir a esta exclusiva velada mundialista, el Alvear Palace Hotel se encuentra ubicado en la Avenida Alvear 1891, en el barrio de Recoleta. El acceso para ver el partido entre Argentina y Jordania será libre y abierto al público general sin costo de entrada, aunque desde la organización recordaron que el ingreso estará estrictamente sujeto a la capacidad máxima del lugar. Se recomienda asistir con anticipación para asegurar un lugar en la terraza y vivir una noche que promete combinar la máxima adrenalina del fútbol con la elegancia distinguida de la hotelería porteña.