Pronóstico y estadísticas de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en un partido decisivo del Mundial 2026. Repasá estadísticas, figuras y el pronóstico para el duelo.

Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto norteamericano buscará aprovechar su condición de anfitrión, mientras que la Albirroja intentará dar un golpe importante para acercarse a la clasificación. El choque promete intensidad, figuras de jerarquía y una gran expectativa en las tribunas.

Estados Unidos afronta este compromiso con la obligación de responder ante su público en una Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino ha mostrado altibajos en sus últimos compromisos, aunque mantiene una base competitiva respaldada por futbolistas que actúan en las principales ligas europeas. En sus diez presentaciones más recientes, el seleccionado estadounidense consiguió cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Entre sus resultados destacados aparecen triunfos frente a rivales de peso de la Concacaf. También perdió 2-1 ante Alemania en el último amistoso.

Por el lado de Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro llega atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos años. La Albirroja recuperó identidad, solidez defensiva y confianza, factores que le permitieron clasificarse al Mundial 2026 y volver a competir entre las principales selecciones del planeta. En sus últimos diez encuentros, Paraguay obtuvo cuatro victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Además, logró resultados positivos frente a seleccionados como Nicaragua y Marruecos. Al primero de ellos le ganó, mientras que perdió ante el conjunto africano.

Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: goleadores y estadísticas de ambos equipos

El gran referente ofensivo de Estados Unidos es Christian Pulisic. El futbolista del Milan continúa siendo la principal figura del equipo gracias a su capacidad para desequilibrar en los metros finales, generar situaciones de peligro y asumir el liderazgo en los momentos importantes. Junto a él aparecen nombres como Weston McKennie, Giovanni Reyna y Timothy Weah, futbolistas con experiencia internacional que aportan dinámica y jerarquía en todas las líneas.

En Paraguay, la atención estará puesta en Miguel Almirón, referente ofensivo y uno de los jugadores más determinantes del plantel. El atacante aporta velocidad, desequilibrio y experiencia internacional, siendo una de las grandes cartas de Gustavo Alfaro para lastimar a la defensa estadounidense. Otro aspecto que caracteriza a la selección paraguaya es su fortaleza defensiva. El equipo suele conceder pocas situaciones de gol y apuesta a la intensidad física para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

En cuanto a los antecedentes de tarjetas rojas o amarillas, mbos seleccionados mantuvieron registros relativamente equilibrados, aunque Paraguay suele destacarse por su intensidad en la marca, mientras que Estados Unidos intenta imponer un estilo de juego más asociado a la posesión y la circulación de pelota.

Hasta el momento ambos seleccionados se enfrentaron 9 veces: Estados Unidos ganó en cinco ocasiones, mientras que los sudamericanos ganaron dos, y empataron dos veces. En cuanto a lo que será el debut mundialista de ambos, predomina la paridad, aunque los locales pueden aprovechar que jugarán con su gente en Los Ángeles.

Cuándo juegan Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: todo lo que hay que saber

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputará en el marco de la fase de grupos del Mundial 2026 y será uno de los encuentros más esperados de la jornada por la importancia que puede tener en la lucha por la clasificación. La transmisión estará disponible a través de las señales oficiales que poseen los derechos de la Copa del Mundo en cada país, mientras que millones de espectadores seguirán las alternativas de un duelo que promete emociones de principio a fin.

El fixture del Grupo B en el Mundial 2026

Fecha 1

Estados Unidos vs Paraguay| Viernes 12/06 | 22.00 horas | Los Angeles Stadium.

Australia vs. Turquía | Domingo 14/06 | 01.00 horas | Vancouver Stadium.

Fecha 2

Turquía vs. Paraguay | Viernes 19/06 | 01.00 horas | San Francisco Bay Area Stadium.

Estados Unidos vs. Australia | Viernes 19/06 | 16.00 horas | Seattle Stadium.

Fecha 3