Cuánto dinero le paga la FIFA a los clubes por prestar a los futbolistas que juegan el Mundial 2026

Copa del Mundo de fútbol masculino. (Crédito de foto: FIFA)

Iniciada una nueva Copa del Mundo de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de jugadas no tienden a ser solo deportivas, sino también hay algunas económicas. La FIFA ha confirmado de manera oficial un incremento en los recursos destinados para compensar a los clubes que otorgan permisos a sus futbolistas a la gran cita. A través de su renovado "Programa de Beneficios para Clubes", la entidad distribuirá un total de 355 millones de dólares, lo que representa una suba del 70% en comparación con la edición de Qatar 2022.

El impuesto que paga la FIFA por los futbolistas

Dentro de este esquema financiero, unos 250 millones de dólares irán directo a las instituciones que tengan representantes en el torneo, estimándose un pago mínimo de 5,000 dólares diarios por jugador. Pero la gran novedad del modelo es su sentido de justicia histórica: se destinarán 100 millones de dólares para reconocer, por primera vez, a los equipos que cedieron futbolistas durante los partidos correspondientes a las eliminatorias.

Bajo este formato, el fútbol argentino se verá fuertemente beneficiado. River Plate lidera la nómina local al contar con siete convocados, mientras que Boca Juniors sumará ingresos por la presencia de Leandro Paredes, acompañados por otros nueve clubes de la Liga Profesional.

Ahora bien, en el ámbito periodístico y deportivo suele repetirse la idea de que los clubes "prestan" a sus jugadores a las selecciones nacionales. Pero, desde un análisis legal, hablar de un préstamo es técnicamente incorrecto. Los futbolistas son empleados de sus clubes mediante contratos privados de trabajo. Las instituciones no realizan una concesión voluntaria, sino que los estatutos de la FIFA les obligan a liberar a sus profesionales ante las convocatorias de las distintas federaciones. Para cubrir cualquier lesión en los jugadores, es que existe una compensación económica.

Argentina, actuales campeones del Mundial de la FIFA. (Crédito de foto: Conmebol)

¿Por qué la FIFA debe pagar compensaciones?

Durante el transcurso del certamen, el club propietario del contrato pierde el uso directo de su capital humano y deportivo, asumiendo además el riesgo de que sufran lesiones de gravedad que afecten su rendimiento en la temporada. Como los jugadores defienden temporalmente otra camiseta, la FIFA se ve forzada a actuar como una suerte de "inquilino". De este modo, los millones de dólares repartidos operan, en la práctica, como el pago de un alquiler o seguro. Es una compensación económica imprescindible para resarcir a las verdaderas entidades que sostienen, día tras día, el millonario negocio del fútbol global.