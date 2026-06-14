El contratiempo que sufrió Uruguay en la previa de su debut en el Mundial 2026.

La selección de Uruguay atraviesa un inesperado contratiempo logístico a menos de 24 horas de su estreno en el Mundial 2026. La delegación, que se encuentra concentrada en Playa del Carmen, no pudo viajar según lo previsto a Miami para enfrentar este lunes a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium debido a que el avión que debía trasladarla no cuenta con la autorización necesaria para ingresar a territorio estadounidense. El inconveniente está vinculado a una cuestión administrativa relacionada con la documentación de la aeronave y obligó a modificar por completo la planificación del equipo de Marcelo Bielsa.

Mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol trabaja junto a la FIFA para encontrar una solución, los futbolistas permanecen en el complejo Mayakoba a la espera de novedades. La situación generó preocupación debido a los ajustados plazos que maneja la organización del torneo; la comitiva necesita arribar a Florida antes de las 19 horas, horario que marca el límite establecido para el ingreso de la delegación a donde disputará su primer encuentro mundialista.

Los detalles del contratiempo que sufrió Uruguay previo a su debut en el Mundial

Ante este escenario, una de las alternativas evaluadas fue conseguir otra aeronave que cumpla con todos los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses. Según trascendió, el vuelo fue reprogramado para las 16:15 de Miami, una medida que permitiría respetar los tiempos fijados para la llegada del plantel. Tanto la AUF como la FIFA continuaron trabajando durante toda la jornada para resolver el inconveniente lo antes posible.

El retraso también impactó en las actividades previstas para la jornada. La delegación debió reorganizar parte de su agenda oficial, incluyendo modificaciones en la conferencia de prensa programada antes del debut. Los jugadores permanecieron concentrados y a la espera de una resolución favorable mientras el cuerpo técnico ajustaba los planes de trabajo.

Arabia Saudita, el primer desafío de la Celeste

Uruguay abrirá su participación en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. En los papeles, el conjunto dirigido por Bielsa aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque las bajas obligan a extremar precauciones frente a un rival que buscará aprovechar cualquier debilidad.

Posteriormente, la 'Celeste' enfrentará a Cabo Verde en la segunda fecha y cerrará la fase de grupos ante España, en uno de los encuentros más atractivos de toda la primera ronda del torneo. La presencia del seleccionado español convierte al Grupo H en una zona particularmente exigente, donde cualquier tropiezo puede resultar determinante para el futuro de los equipos.

Uruguay enfrentará este lunes por la tarde (en Argentina) a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H..

Cuándo es el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Celeste" y el combinado saudí tendrá lugar el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos desde las 19 (hora argentina). La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de DSports y Telefé, además de las plataformas Paramount+ y Disney+ Premium.

El fixture de Uruguay en el Grupo H del Mundial