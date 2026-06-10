El jugador de River que puede ser titular en el debut de Uruguay en el Mundial

La Selección de Uruguay hará su debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Arabia Saudita el próximo lunes 15 de junio, encuentro para el que Marcelo Bielsa podría darle un lugar como titular a un jugador de River Plate. Si bien dependerá de lo que suceda durante los días previos al encuentro, el hombre del "Millonario" se perfila para estar desde el arranque. Se trata de Matías Viña, lateral izquierdo de buenos rendimientos en el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet.

El defensor que supo reemplazar a Marcos "Huevo" Acuña en momentos decisivos del Torneo Apertura y también en la Copa Sudamericana se ganaría el puesto para enfrentar al elenco saudí. Este último dio la sorpresa en la Copa del Mundo disputada en Qatar en 2022 y el "Loco" no quiere correr riesgos en su presentación en el certamen. Por este motivo, apostaría al nacido en Canelones que todavía pertenece al Flamengo de Brasil y está a préstamo en Núñez.

Por qué Viña, jugador de River, puede ser titular en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

El futbolista del "Millonario" dejó atrás el desgarro que lo privó de jugar la final del campeonato contra Belgrano de Córdoba y horas después de dicho compromiso disputado el 24 de mayo se sumó al plantel, el cual fue confirmado días después por el entrenador argentino. De ahí en más trabajó pensando en su regreso a las canchas y el mismo puede darse justamente en el Mundial. Hoy su principal competidor en el puesto es Juan Manuel Sanabria, pero el hombre de River se quedaría con el lugar para jugar por segunda vez el certamen.

Cabe destacar que antes de emprender viaje hacia Estados Unidos, el jugador uruguayo protagonizó un momento emotivo en su tierra natal. El lateral izquierdo regresó a su colegio de la infancia en Uruguay y compartió con varios alumnos momentos, recuerdos y anécdotas para luego formar parte de la inauguración de una biblioteca. Ahora, ya está junto al resto de sus compañeros y sueña con estar desde el arranque, aunque la palabra final la tendrá Bielsa.

Matías Viña tiene chances de ser titular en el debut de Uruguay en el Mundial 2026

Los números de Viña en su carrera

Clubes : Nacional de Uruguay; Palmeiras y Flamengo de Brasil; Roma y Sassuolo de Italia; Bournemouth de Inglaterra y River Plate.

: Nacional de Uruguay; Palmeiras y Flamengo de Brasil; Roma y Sassuolo de Italia; Bournemouth de Inglaterra y River Plate. Partidos jugados : 223 (+43 con Uruguay).

: 223 (+43 con Uruguay). Goles : 11 (+1).

: 11 (+1). Asistencias : 23 (+5).

: 23 (+5). Títulos: Palmeiras (4); Flamengo (4); Nacional (6) y Roma (1).

Cuándo es el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Celeste" y el combinado saudí tendrá lugar el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos desde las 19 (hora argentina). La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de DSports y Telefé, además de las plataformas Paramount+ y Disney+ Premium.

El fixture de Uruguay en el Grupo H del Mundial