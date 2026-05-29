Viviana Canosa rompió todo tipo de vínculo y contó lo más terrible de Milei: "Él"

Viviana Canosa rompió todo tipo de vínculo y contó lo más terrible de Milei.

Viviana Canosa volvió a apuntar con dureza contra Javier Milei y protagonizó un explosivo editorial televisivo que rápidamente se viralizó. Durante su programa en El Nueve, la conductora cuestionó el vínculo del Presidente con el periodismo, habló de "operaciones" dentro del Gobierno y lanzó una fuerte comparación sobre el cambio de imagen del mandatario desde su llegada al poder.

En medio de un clima político cada vez más tenso entre el Gobierno y distintos sectores de la prensa, Viviana Canosa apuntó contra Javier Milei durante su ciclo televisivo. "Es un gobierno de traidores y de paranoicos", disparó la periodista al comienzo de su editorial. Luego, redobló la apuesta con una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: "Tienen más operaciones que el doctor Favaloro".

La conductora también cuestionó el modo en que, según ella, cambió el discurso del Presidente desde que asumió. "Antes Milei gritaba e insultaba a los políticos, pero ahora insulta a los periodistas", sostuvo.

Viviana Canosa rompió todo tipo de vínculo y contó lo más terrible de Milei.

Las acusaciones contra el entorno presidencial

Canosa además vinculó sus críticas con supuestas maniobras políticas y apuntó directamente contra funcionarios cercanos al mandatario. "Nos insulta a nosotros que tratamos de mostrar la corrupción de los políticos que él defiende", afirmó.

Uno de los tramos más comentados del editorial llegó cuando la periodista comparó la imagen pública de Milei antes y después de llegar a la Casa Rosada. "Antes parecía un loco bueno, un loco divertido, un payaso; ahora se convirtió en un loco muy malo", lanzó Canosa.