Viviana Canosa reveló que Bullrich comenzó a moverse a las espaldas de Milei: "Traición"

Canosa reveló la traición de Bullrich.

La interna dentro del gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena después de una explosiva versión lanzada por Viviana Canosa. La conductora aseguró que Patricia Bullrich ya estaría trabajando en un armado propio de cara al futuro político y desató una ola de especulaciones sobre una posible traición dentro del oficialismo.

Las declaraciones se dieron durante su programa, donde comenzó analizando los últimos movimientos del Gobierno y rápidamente puso el foco en la senadora y ex Ministra de Seguridad, una de las figuras más fuertes de la gestión libertaria.

La revelación de Viviana Canosa

Según relató Canosa, Bullrich ya tendría una oficina propia destinada exclusivamente a actividades políticas. Pero lo más llamativo fue la interpretación que hicieron en la mesa sobre el objetivo de ese espacio.

Bullrich ya prepara su campaña.

De acuerdo con la información que compartió la periodista, la ministra estaría armando una especie de "búnker" para trabajar en una futura campaña electoral. La gran incógnita es para qué cargo.

Durante el debate se deslizaron distintas hipótesis. Algunos creen que podría estar pensando en competir por la Jefatura de Gobierno porteña, mientras que otros no descartan una apuesta todavía más ambiciosa.

"Ella ya se está moviendo", afirmaron en el programa, alimentando la idea de que Bullrich estaría construyendo poder propio mientras continúa formando parte del gabinete nacional.

Bullrich ya prepara su equipo político

La versión también incluyó detalles sobre las personas que la acompañarían en este supuesto armado. Según Canosa, la ministra ya estaría buscando reforzar su equipo político y comunicacional para los próximos desafíos electorales.

Incluso mencionaron nombres vinculados a consultores y estrategas que habrían trabajado en campañas anteriores y que volverían a acercarse a Bullrich para colaborar en esta nueva etapa.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando en la mesa apareció una palabra que rápidamente captó toda la atención: "traición".

La expresión fue utilizada en tono irónico durante la conversación, pero alcanzó para encender las alarmas y abrir un nuevo capítulo en las especulaciones sobre las tensiones que atraviesan al oficialismo.

Las versiones sobre diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza vienen creciendo desde hace meses. Y aunque no existe ninguna confirmación oficial de una ruptura entre Milei y Bullrich, los rumores sobre proyectos políticos paralelos no dejan de multiplicarse.

Por ahora, la ministra no respondió a estas versiones y continúa desempeñando su cargo dentro del Gobierno. Pero las declaraciones de Canosa volvieron a instalar una pregunta incómoda en la política argentina: ¿está Patricia Bullrich pensando en su próximo movimiento mientras sigue formando parte del gabinete de Javier Milei?