PSG sigue con hambre de títulos, busca repetir el éxito del año pasado en la Liga de Campeones

Liga de Campeones de la UEFA - Final - Entrenamiento del Paris Saint-Germain

El hambre de títulos del París Saint-Germain (PSG) no ha disminuido tras el triunfo ‌de la Liga ‌de Campeones del año pasado, y tanto el capitán Marquinhos como el entrenador Luis Enrique insisten en que el hito histórico del club no ha hecho más que avivar su ansia por conquistar más trofeos.

El PSG se enfrentará al ​Arsenal en la ⁠final del sábado en el Puskas Arena ‌con el objetivo de consolidar su estatus ⁠entre la élite europea tras ⁠haber levantado por fin el trofeo la temporada pasada.

Marquinhos dijo que la euforia de su victoria por ⁠5-0 sobre el Inter de Milán ​en la final de la temporada ‌pasada no ha hecho más ‌que avivar la determinación de la plantilla ⁠de volver a vivirla.

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"Es muy importante tener esa motivación", dijo Marquinhos en una rueda de prensa el viernes.

"El año pasado lo dijimos y ​lo demostramos ‌en el campo. Una vez que ganas la Liga de Campeones, una vez que saboreas ese título y esos momentos, quieres revivirlos de nuevo".

El defensor brasileño contó ⁠que el PSG había aprendido de la trayectoria de la temporada pasada y que ahora estaba mejor preparado para manejar la presión y el ruido que rodean a una final de la Liga de Campeones.

Luis Enrique, quien llevó al PSG a su primer ‌título de la Liga de Campeones la temporada pasada, dijo que les motivaba menos el legado que el deseo de seguir siendo el mejor equipo de Europa.

"Una vez es histórico, dos veces es ‌legendario", rezaba recientemente una pancarta de los ultras del PSG.

"Pero nuestra motivación no es hacer historia, porque eso ‌ya lo ⁠hicimos el año pasado", dijo Luis Enrique cuando le preguntaron por el eslogan. "Nuestra ​motivación es seguir siendo uno de los mejores equipos de Europa y del mundo".

Con información de Reuters