“Pensé chocar mi auto”: la figura de Brasil que reveló atentar contra su vida tras Qatar 2022

El volante confirmó que varios problemas en su vida sumado a la eliminación del Mundial provocó que considere quitarse la vida.

Las exigencias que se depositan en los deportistas en eventos de gran magnitud por representar a un país suelen ser enormes y mucho más cuando se trata de un mundial de fútbol. Hace unos días, un jugador de la Selección de Brasil admitió que pensó atentar contra su vida después de haber quedado eliminado del certamen que se llevó a cabo en Qatar en el 2022. Una fuerte declaración que dejó a varios sorprendidos.

No es ninguna casualidad que los cuerpos técnicos y que los equipos comiencen a contratar profesionales de la salud mental con el fin de que los deportistas no solo logren la concentración necesaria en el campo, sino también saber cómo sobrellevar los diferentes resultados deportivos. En muchos casos, se trabaja bastante en inculcar que la derrota es parte del juego y que es una de las consecuencias que se pueden obtener con naturalidad después de los 90 minutos. Además de que el rival hace su parte y puede que sea mejor en varios aspectos. Algo totalmente válido.

“Caí en una depresión. Sufrí todo tipo de desgracias: eliminación, traición por parte de mi agente, problemas familiares, de salud. Durante un año y medio, recibí un golpe tras otro a diario”, expresó Richarlison. Hay que recordar que el conjunto nacional de Brasil quedó eliminado en cuartos de final frente a Croacia por disparos en el punto penal y en la previa de un posible duelo contra la Argentina en la semifinal.

“Un día, mientras conducía, pensé en chocar mi auto contra un muro. Hoy, cuando lo recuerdo, me digo a mí mismo que ya no tiene sentido. Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi esposa", agregó. Ni el consuelo de haber recibido la distinción de la FIFA de marcar el mejor gol del campeonato fue suficiente para calmar aquellos pensamientos que se apoderaron de su mente y casi culminan en una tragedia.

Toda aquella persona, sea o no deportista, que tenga problemas, atraviese una crisis o piense en el suicidio, se puede comunicar a la línea 0800-345-1435 para recibir ayuda de profesionales que escucharán su caso. El llamado es gratuito, personal, confidencial y anónimo.

¿Brasil ya tiene definida la lista de jugadores para llevar al Mundial?

De acuerdo con los rumores que nacen desde la prensa de Brasil, se estima que Carlo Ancelotti contaría con gran parte de la lista de jugadores que planea utilizar en el próximo Mundial. Al punto que solo quedan dos lugares vacantes, pero que probablemente se definan en las próximas semanas a medida que las principales ligas del planeta lleguen a su fin.

Según el periodista Cahe Mota, que se desempeña en Globo Esporte, hay dos lugares disponibles que son peleados por tres jugadores. Uno es Endrick, del Olympique de Lyon de Francia; Lucas Paquetá, que decidió incorporarse al Flamengo para que el DT de la selección lo pueda ver con mayor regularidad; y el otro es Neymar. Este último despierta cierta polémica, porque los hinchas lo piden, pero el entrenador es inflexible en su postura. No lo llevará si no reúne condiciones o acumula gran cantidad de lesiones.

Los 24 de Brasil para el Mundial