¿Casas de corcho en Argentina? La tendencia ecológica que gana terreno en el mundo.

La llamada Cork House, hecha de corcho, fue reconocida por el Royal Institute of British Architects con el prestigioso premio Stephen Lawrence en 2019, además de quedar finalista del Stirling Prize, uno de los galardones más importantes de la arquitectura británica.

Ubicada en Eton, Reino Unido, la vivienda fue diseñada por Matthew Barnett Howland junto a Dido Milne y Oliver Wilton. Su innovación no está solo en el material, sino en el sistema constructivo, bloques macizos de corcho expandido que encajan entre sí como piezas de Lego, sin necesidad de cemento, pegamento ni químicos.

La casa fue montada prácticamente a mano, con más de 1.200 bloques prefabricados. El resultado: una estructura sólida, modular y desmontable. Si algún día deja de usarse, puede desarmarse y reutilizarse o incluso biodegradarse.

Por qué el corcho puede cambiar la construcción

El corcho proviene de la corteza del alcornoque, un árbol que no necesita ser talado, ya que se regenera cada nueve años. Eso lo convierte en un recurso renovable y con bajo impacto ambiental.

Entre sus principales beneficios está la huella de carbono negativa, la aislación térmica y acústica que mantiene temperaturas estables y reduce ruidos, su ligereza y resistencia, la impermeabilidad y durabilidad ya que resiste humedad y no se degrada fácilmente. Y por último consta de una construcción limpia que no requiere agua, cemento ni procesos contaminantes.

De hecho, estudios sobre este proyecto destacan que el sistema puede emitir “casi cero carbono” en comparación con materiales tradicionales como el hormigón.

Las casas de corcho se perfilan como una tendencia sustentable / Imagen generada con IA.

¿Se podría construir una casa así en Argentina?

Argentina no es productora de corcho a gran escala, la materia prima proviene sobre todo del Mediterráneo, especialmente de Portugal y España, lo que implicaría importar el material y encarecer costos.

Sin embargo, hay factores que juegan a favor como los climas variados (el corcho funciona muy bien tanto en frío como en calor), el creciente interés por la construcción sustentable, el país ya tiene experiencias con casas de tierra, paja o madera, por lo que el corcho podría integrarse como alternativa ecológica y la implementación de sistemas modulares tipo “kit” que reduce tiempos de obra.

Lejos de ser una rareza, la Cork House funciona como prototipo de lo que podría venir, viviendas desmontables, reciclables y con impacto ambiental mínimo. Sus propios creadores plantean que este sistema podría escalarse a viviendas sociales o refugios de emergencia.