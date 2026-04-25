Barracas Central vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Sudamericana

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo martes 28 de abril, Audax Italiano visita a Barracas Central en el Lencho, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Sudamericana.
Así llegan Barracas Central y Audax Italiano
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
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Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana
Barracas Central llega con resultado de empate, 0-0, ante Olimpia.
Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana
Audax Italiano llega triunfante luego de ver caer a Vasco da Gama con un marcador 2-1.
Audax I. se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Barracas C. tiene que ganar para subir de posiciones al estar en tercer puesto y tener 2 puntos.
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 4: vs Vasco da Gama: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 5: vs Barracas Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 6: vs Olimpia: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Barracas Central y Audax Italiano, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas