Marcelo Tinelli en pareja de nuevo: quién es la modelo con la que sale

Marcelo Tinelli tendría nueva pareja.

En el mundo del espectáculo hay historias que no se enfrían nunca. Y cuando el protagonista es Marcelo Tinelli, cada movimiento sentimental se convierte automáticamente en tema de agenda. Esta vez, la sorpresa llegó rápido: a pocos días de confirmarse su separación de Milett Figueroa, el conductor ya vuelve a estar en el centro de los rumores por un nuevo romance.

¿Quién es la nueva pareja de Macelo Tinelli?

La información explotó en Puro Show, donde la panelista Marcia “Pochi” Frisciotti lanzó la bomba que nadie esperaba. “Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación y parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, adelantó, generando intriga en el estudio antes de revelar el nombre.

Según contó, la mujer en cuestión es Rossana Almeyda, una argentina que actualmente vive en Miami y que tiene un perfil bastante distinto al de las parejas anteriores del conductor. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, y, según trascendió, ronda los cuarenta y pico.

El dato no quedó solo en un rumor aislado. De acuerdo a lo que se dijo al aire, ya hubo encuentros en público que alimentan la versión. Se los habría visto juntos en un recital de Ricky Martin y también en un evento mucho más íntimo: el cumpleaños de Lolo, el hijo menor de Tinelli.

Ese detalle no pasó desapercibido en el panel. “Ya la metió en el círculo familiar”, remarcaron, dejando entrever que el vínculo podría estar más avanzado de lo que muchos imaginaban para una relación tan reciente.

Por ahora, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Sin embargo, en el ambiente del espectáculo dan por hecho que algo está pasando. Y en estos casos, cuando las pistas empiezan a coincidir, las versiones suelen tomar cada vez más fuerza.

Lo que también llama la atención es la velocidad de los acontecimientos. La ruptura con Milett todavía estaba fresca cuando apareció este nuevo nombre, lo que vuelve a poner el foco en la vida sentimental del conductor.

En un terreno donde la exposición es constante, cada gesto se analiza y cada aparición suma especulación. Y Tinelli, acostumbrado a ese juego mediático, vuelve a quedar en el centro de la escena. Por ahora, la historia está en pleno desarrollo. Pero si algo quedó claro, es que el corazón del conductor no se tomó descanso.