Los salmones salvajes nadan al doble de velocidad bajo los efectos de la cocaína, según reveló un estudio

Un estudio publicado en la revista Science analizó el impacto de la cocaína en los salmones salvajes y confirmó que pueden nadar hasta 1,9 veces más lejos por semana que los peces no contaminados. Se trata del primer análisis de residuos farmacéuticos en ejemplares de salmón atlántico en su hábitat natural, fuera del laboratorio.

La investigación midió los efectos reales de la cocaína y otros psicoactivos presentes en lagos y ríos europeos. El trabajo fue liderado por Jack Brand y su equipo en el río Dal, en Suecia, que monitoreó más de 700 ejemplares de salmón, conocidos como smolts, durante su migración hacia el mar, combinando ensayos analíticos con seguimiento en campo.

La singularidad del estudio es que los peces no fueron confinados en tanques, sino que fueron observados libremente en plena naturaleza.

Aumento en la actividad migratoria

Los cálculos y las observaciones avalan que los salmones salvajes contaminados con sustancias psicoactivas —entre ellas residuos de cocaína detectados en el agua— recorrían cada semana una distancia 1,9 veces superior a la de los peces no expuestos.

Según la investigación, el incremento de la actividad migratoria puede interpretarse erróneamente como "una ventaja adaptativa". Sin embargo, los científicos indicaron que "una mayor agitación natatoria implica mayor exposición a depredadores y un gasto energético que puede comprometer la supervivencia a largo plazo".

Además, se detectó que la exposición al clobazam, un ansiolítico presente en las aguas residuales, reduciría el comportamiento gregario de los salmones. Estos peces migran en cardúmenes como estrategia defensiva frente a los depredadores. Cuando se separan del grupo, cada individuo queda más vulnerable durante las fases más críticas de su viaje.

Más veloces que las presas

Un dato llamativo es que los salmones "medicados" superaban las presas hidroeléctricas hasta tres veces más rápido que los no expuestos. Al cruzar un obstáculo a mayor velocidad parecería una ventaja para la especie.

El problema es que ese incremento en la velocidad responde a una alteración química del sistema nervioso y no a una adaptación biológica real. El doctor Marcus Michelangeli, del Instituto de Ríos Australianos de la Universidad Griffith y coautor del trabajo, resaltó que la investigación se distingue de las anteriores por su enfoque en el mundo real.

La mayoría de los análisis previos sobre contaminantes farmacéuticos en fauna acuática se habían realizado en laboratorio, omitiendo las complejidades del entorno silvestre.

La cocaína en ríos y lagos europeos

La presencia de cocaína en aguas de ríos y lagos europeos no es novedad. En junio de 2020, los funcionarios medioambientales de Renania del Norte-Westfalia detectaron salmones con comportamiento caótico en una granja acuática alemana.

Luego de analizar el agua de la granja, se encontró cocaína y su metabolito benzoilecgonina. Estudios posteriores realizados en el Reino Unido, España y otros países europeos confirmaron el patrón: los peces modifican su conducta de manera similar a los mamíferos expuestos a esas mismas sustancias.

También estudios paralelos documentaron truchas expuestas a metanfetamina que desarrollaron signos de adicción y presentaron síntomas de abstinencia cuando fueron devueltas a aguas limpias. Las drogas que impactan en el cerebro humano también lo hacen en los sistemas neuronales de otras especies, cuyas consecuencias son impredecibles.

Hasta el momento, se detectaron más de 900 sustancias diferentes en vías fluviales de todo el planeta, desde los grandes ríos de Europa hasta la Antártida. Una de las mayores preocupaciones son los psicoactivos (antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos) que, por su capacidad, pueden inferir directamente en el comportamiento de animales salvajes.