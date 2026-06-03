Suizo Embolo aguarda recibir autorización para viajar a EEUU tras presentar solicitud de visado

FOTO ARCHIVO- El suizo Breel Embolo antes de un amistoso con Alemania

El delantero Breel Embolo sigue a la espera de recibir la autorización para viajar ‌a Estados Unidos tras ‌acudir el miércoles a una cita en la embajada de ese país en Berna para presentar su solicitud de visado, informó la Federación Suiza de Fútbol.

Embolo no viajó con el equipo hacia California el martes después de que su autorización de viaje ​ESTA fue sometida ⁠a una revisión adicional horas antes de que ‌la selección embarcara en su vuelo a ⁠Los Ángeles.

"La embajada nos ha ⁠informado que la solicitud se está tramitando con carácter prioritario", dijo la federación en un comunicado el miércoles. "Breel ⁠y el equipo están ahora a la espera ​de la aprobación para que pueda ‌viajar a San Diego y ‌incorporarse a la plantilla lo antes posible".

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El asunto ⁠está relacionado con un caso judicial derivado de un altercado ocurrido en Basilea en 2018. El delantero del Stade Rennais fue condenado en 2023 por ​proferir múltiples ‌amenazas y se le impuso una multa suspendida, sentencia que posteriormente fue confirmada en apelación.

La federación señaló que las autoridades estadounidenses habían solicitado los documentos judiciales relacionados con el ⁠caso tras conocer que la sentencia había adquirido carácter definitivo y era legalmente vinculante a principios de este año.

"Las indagaciones de la embajada se centraron específicamente en si había habido violencia física. No fue así", añadió la federación.

Según la federación suiza, todas las solicitudes de ESTA, incluida ‌la de Embolo, habían sido inicialmente marcadas como aprobadas antes de que las autoridades estadounidenses solicitaran comprobaciones adicionales aproximadamente dos horas y media antes de la salida.

Un portavoz de la selección suiza dijo el martes a ‌Reuters que Embolo ya había viajado a Estados Unidos con la selección en junio de 2025 para disputar partidos ‌contra México y ⁠Estados Unidos sin ningún problema.

Suiza disputará el Grupo B del Mundial junto a los ​coanfitriones Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. Debutará frente a Qatar el 13 de junio en San Francisco.

Con información de Reuters